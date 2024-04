Empoderar a los equipos mediante la conciliación laboral

En ciertas ocasiones, los trabajadores deben realizar más horas de las habituales y no consiguen desconectar de las obligaciones laborales debido a las exigencias del mundo empresarial y la alta competitividad que existe en algunos trabajos.

Esto, muchas veces, impide que no dispongan del tiempo necesario para compartir con sus familias o aprovechar para actividades de ocio, lo que puede generar estrés, ansiedad, insatisfacción y hasta un mal clima laboral.

Es por eso que, hoy en día, cada vez son más las empresas que hacen foco tanto en la conciliación laboral del trabajador como en el equilibrio entre su vida profesional y particular, no solo para responder a todas aquellas medidas establecidas por la ley española, sino también para mejorar su calidad de vida, fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y aumentar la satisfacción personal. A nivel corporativo, esto reduce el absentismo laboral, mejora la imagen de la empresa e incrementa la productividad, entre otras cosas.

Dentro de este contexto, HRLOG emerge como un software orientado a Recursos Humanos que provee herramientas de gestión para que los empleados tramiten con comodidad sus fichajes, vacaciones, documentos, permisos, horas extras, ausencias, etc. A continuación, desde la plataforma explican la importancia de la conciliación laboral para empoderar a los equipos, los procesos y estrategias que implementa el programa y los desafíos a futuro.

¿Cómo define HRLOG el concepto de conciliación laboral?

Como una empresa desarrolladora de un software orientado a los RRHH nos encontramos muy comprometidos con la promoción de un ambiente laboral que no solo se centre en la optimización de la eficiencia y productividad, sino que también valore y fomente el bienestar integral de nuestros empleados. La conciliación laboral, en HRLOG, se entiende como la capacidad de equilibrar de manera efectiva las demandas del trabajo con las necesidades personales y familiares de nuestros empleados, creando un ambiente donde ambos aspectos puedan coexistir y genere una situación de ganancia para ambas artes. Las herramientas digitales tienen un gran papel a la hora de implantar una política de conciliación laboral en las empresas.

¿Cómo influye la conciliación laboral en la retención de talento dentro de las empresas?, y ¿Por qué consideran que la conciliación laboral es fundamental para el empoderamiento de los equipos?

Preferimos siempre hablar de fidelizar el talento, a las personas no las puedes retener, tarde o temprano escaparán si se plantea de esa forma. La conciliación laboral es clave para mantener el talento en la empresa, cuando los empleados sienten que pueden lograr un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal se encuentran más comprometidos y esto se traduce en una menor rotación y una mayor lealtad a la empresa. Por otro lado, la conciliación también permite que el trabajo sume a tu vida, por ello, un trabajador comprometido se sentirá realizado y satisfecho y será más probable que evolucione y crezca profesionalmente. Si esto puede ocurrir a nivel individual ¡imagina el efecto que tendrá en un equipo!.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las empresas al intentar implementar estrategias de conciliación laboral y cómo HRLOG aborda estos desafíos?

Uno de los principales desafíos es la resistencia al cambio, especialmente en estructuras tradicionales. HRLOG aborda esto ofreciendo soluciones personalizadas que se adaptan gradualmente a la cultura de cada empresa, facilitando una transición suave hacia prácticas más flexibles que benefician tanto al empresario como al trabajador.

Otro desafío es equilibrar la flexibilidad con la productividad. Con un software orientado a la gestión de personas, como hace HRLOG, es mucho más sencillo el poder controlar las puntas de trabajo y asociarlas con los recursos humanos disponibles adecuando las demandas y necesidades de ambas partes. El objetivo es ayudar a las empresas a encontrar el equilibrio óptimo, asegurando que la flexibilidad no comprometa el rendimiento.

¿Cuáles son las principales herramientas y recursos que ofrece HRLOG para facilitar los procesos de RRHH y a su vez, la conciliación laboral?

Nos presentamos como una plataforma orientada a los departamentos de RRHH que incluye gestión de tiempo y asistencia. Ofrece a los empleados la posibilidad de comunicarse con sus compañeros y responsables, de obtener información sobre su puesto de trabajo y de poseer la flexibilidad para realizar trámites 24/7, por ejemplo, solicitar vacaciones un domingo por la tarde mientras las está planificando con su familia o pedir un permiso de madrugada, ya que ha tenido una urgencia con un familiar. Para el empresario es una gran herramienta analítica para obtener mejoras de productividad, así como para controlar el grado de cumplimiento normativo de su empresa.

¿Qué estrategias promueve HRLOG para fomentar la lealtad y el compromiso de los empleados?

Promovemos la transparencia y la comunicación abierta, independientemente del rol y del puesto de cada uno. Para ello utilizamos nuestra propia plataforma HRLOG, aunque también potenciamos las interacciones a nivel personal, compartimos un único espacio de trabajo, sin departamentos ni despachos y valoramos que las personas expresen sus necesidades y ofrezcan su feedback, esto fomenta un sentido de pertenencia y lealtad.

En un entorno laboral en constante evolución, ¿cómo se aseguran de mantenerse al día con las demandas cambiantes de las empresas y sus empleados?

Estamos en colaboración continua con nuestros clientes para entender sus retos emergentes y para adaptar nuestra solución en consecuencia; suelen comunicarnos sus necesidades y las vamos incorporando a nuestro roadmap en función del valor aportado a la comunidad. El desarrollar un producto SAAS orientado a las personas es una gran responsabilidad, con lo que estamos obligados a actualizarlo constantemente y a tener la certeza de que se solucionan problemas reales, aportando valor a los usuarios además de al cliente.

¿Cuáles son los planes a futuro? ¿Qué pueden esperar sus clientes este 2024?

Durante este 2024, nuestros clientes podrán disfrutar de una nueva versión del software muchísimo más potente y mucho más adaptada a configuraciones personalizadas; si nuestra actual versión presume de ser una superespecialista en registro horario y asistencia, con la siguiente nos adaptaremos a cualquier requerimiento y característica que pueda necesitar cualquier pyme, lo que permitirá ofrecer un “traje a medida” para cualquier empresa. Además, estamos potenciando nuestro módulo de informes, ya que es uno de los módulos más utilizados por las empresas que confían en HRLOG para la gestión de sus empleados, incorporaremos más personalización así como herramientas analíticas para el tratamiento de datos; de esta forma pretendemos personalizar aún más la experiencia de los empleados y proporcionar insights más profundos a los responsables para una mejor toma de decisiones en RRHH.

En este marco, HRLOG aporta a la idea de conciliación laboral en las empresas a través de la gestión del tiempo y la asistencia, con múltiples herramientas y funcionalidades que permiten a los empleados obtener información constante sobre su puesto de trabajo, que contribuyen a establecer una comunicación permanente tanto con sus pares como con los responsables de cada departamento, además de impulsar una flexibilidad multiplataforma 24/7 al momento de ejecutar trámites como la solicitud de vacaciones desde el propio hogar o el lugar donde se encuentren.

El software también constituye un excelente instrumento de análisis para los empresarios, quienes pueden obtener una visión global del equipo y del grado de cumplimiento normativo de la organización, al igual que incrementar la productividad. En efecto, esta solución SAAS busca implementar una mayor gama de configuraciones a medida para personalizar aún más las experiencias de los trabajadores y dotar a los departamentos de mayores datos en la búsqueda de un equilibrio efectivo entre las demandas laborales y las necesidades personales.