The Battery Show Europe y Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe han anunciado un programa completo de conferencias, con sesiones que tendrán lugar durante los tres días de la feria en Messe Stuttgart, Alemania, y en las que se destacarán temas de actualidad crítica para que la industria europea de baterías avanzadas y vehículos eléctricos e híbridos siga avanzando La normativa, la capacidad de carga de los vehículos eléctricos (VE), la fabricación sostenible, los materiales de nueva generación, la seguridad de las baterías y otros temas del sector serán algunos de los temas más frecuentes en la exposición de este año. Battery Show Europe y Electric & Hybrid Vehicle Technology Conference ofrecen más de 37 horas de contenidos de alto nivel a través de tres temas, destacando la innovación de la industria que desarrolla las hojas de ruta para el futuro del sector.

El contenido centrado en los vehículos eléctricos incluye una sesión de Yann Vincent, Consejero Delegado de Automotive Cells Company (ACC), en la que se explorará la forma en que Automotive Cells Company ha contribuido a remodelar el panorama de los vehículos eléctricos e híbridos. El Dr. James Widmer, Consejero Delegado y Cofundador de Advanced Electric Machines, presentará el avance de la colaboración entre Bentley y Advanced Elective Machine (AEM) en soluciones de eje eléctrico de alto rendimiento y destacará cómo las tecnologías de vanguardia, incluidos los motores eléctricos sin tierras raras, los bobinados de aluminio comprimido y los sistemas eléctricos de potencia integrados de banda ancha, han proporcionado un rendimiento líder en el mercado y han contribuido al mercado mundial de cadenas cinemáticas de automoción, valorado en 963 220 millones de dólares.

Benoit Lemaignan, cofundador y consejero delegado de Verkor, y Sebastian Wolf, director de operaciones de Powerco, hablarán sobre los retos y oportunidades de la fabricación europea de pilas, un tema de actualidad, ya que la Alianza Europea de Pilas (EBA) pretende convertir a Europa en líder mundial en la producción sostenible de pilas mediante la adopción de un plan de acción estratégico. Otras sesiones incluirán temas avanzados de desarrollo de baterías, como las baterías de iones de sodio en la automoción y más allá, las tendencias y retos del mercado y las innovaciones en el desarrollo de baterías.

"Battery Show Europe y Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe han seleccionado a ponentes intencionados para ofrecer la mezcla perfecta de expertos en baterías avanzadas, automoción y sostenibilidad", señala Rob Shelton, Director del Evento. "Cada sesión tiene como objetivo el combustible brillantes estrategias de negocio que hacen hincapié en la posición de Europa y la oportunidad en el crecimiento continuo del mercado de baterías y vehículos eléctricos".

Ya está disponible el programa completo de la conferencia, con más de 100 ponentes líderes del sector. The Battery Show Europe y Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe consultan con un Comité Asesor de ingenieros, líderes de la industria e innovadores de próxima generación para ayudar a dar forma a la conferencia cada año y ofrecer una formación completa sobre baterías y vehículos eléctricos e híbridos.

Más información para asistir o registrarse: www.thebatteryshow.eu o www.evtechexpo.eu. Hasta el 20 de abril hay descuentos para los asistentes anticipados.

