Las recomendaciones de Vertiv para abordar la creciente preocupación por la escasez de talento en los centros de datos en España

Según un estudio del Uptime Institute, se espera que el número de profesionales necesarios para operar instalaciones de centros de datos en todo el mundo ascienda a 2,3 millones en 2025 En los últimos años, España ha crecido significativamente en infraestructuras de centros de datos. Se han convertido en una necesidad como consecuencia de tendencias globales como el teletrabajo, el tráfico de datos, la digitalización o el uso de plataformas de streaming o IA, y son necesarios para soportar la evolución de la tecnología… La tendencia en los próximos años promete seguir siendo al alza, ya que, según un informe del Uptime Institute Intelligence, se espera que la potencia instalada crezca un 43% en Madrid y un 52% en Barcelona.

Vertiv (NYSE: VRT), proveedor global de infraestructuras digitales críticas y soluciones de continuidad, afirma que se trata de una buena, pero también de un desafío para España. En el lado positivo, se espera que este sector tenga un impacto del 3,9% en el PIB, el equivalente a unos 60.000 millones de euros, cifras proporcionadas por el informe de Spain DC. La Comunidad de Madrid trabaja para convertirse en el hub digital del sur de Europa, mientras que otras ciudades como Barcelona, Bilbao, Valencia y A Coruña siguen acogiendo cada vez más centros de datos.

Sin embargo, con este crecimiento viene la necesidad de talento para garantizar el correcto funcionamiento de estas infraestructuras básicas para este estilo de vida digital, y aquí es donde surge un gran reto. Sin profesionales y sin talento, este crecimiento no es posible.

Según Spain DC, la asociación española de Data Center que agrupa a operadores de centros de datos y proveedores de tecnología de centros de datos como Vertiv, en 2026 habrá necesidad de cubrir 2.000 puestos solo en España. El Uptime Institute, organización líder centrada en mejorar el rendimiento y aumentar la eficiencia y fiabilidad de las infraestructuras críticas para las empresas, prevé que el número de profesionales necesarios para operar instalaciones de centros de datos en todo el mundo será de 2,3 millones en 2025.

Si actualmente existen dificultades para encontrar talento que cubra los puestos existentes, esta necesidad no hará sino aumentar en el futuro. Los centros de datos requieren profesionales de servicios técnicos, pero también expertos en gestión de proyectos, comerciales, expertos en ciberseguridad y seguridad de la información, desarrollo de software, eficiencia energética… Entre otras posiciones.

A pesar de ser un sector que ofrece amplias posibilidades de desarrollo y crecimiento, estabilidad profesional y una larga trayectoria profesional, sigue siendo un gran desconocido para los jóvenes.

Las causas de la falta de talento en el sector

José Alfonso, director de ventas de servicios de la región sur, ha analizado los factores que pueden estar provocando la escasez de candidatos para las posiciones en los data center, señalando que los sistemas y tecnologías han evolucionado a pasos agigantados, y han aumentado las capacidades de datos y computación, los requisitos de seguridad y la criticidad. Esto ha provocado que la complejidad de la planificación y la gestión de los recursos del centro de datos se multiplique y, por lo tanto, requiera personas altamente cualificadas para realizar estas tareas.

"Se ha observado una importante escasez de talento en puestos relacionados con la planificación, instalación, operación y mantenimiento de infraestructuras informáticas y de comunicaciones", afirma José Alfonso. "Son puestos que requieren formación y talento, ya que son exigentes, pero también tremendamente satisfactorios".

Además de atraer y retener a un equipo más diverso, Alfonso afirma que Vertiv considera esencial que las empresas consideren contratar de personas ajenas al sector de los centros de datos que estén familiarizadas con industrias críticas como la farmacéutica y la petroquímica. Estos candidatos pueden tener aptitudes similares a las de los profesionales de los centros de datos por su experiencia de trabajo en un entorno de misión crítica, y serán capaces de aplicar sus conocimientos y experiencia a una industria totalmente nueva que emerge de los centros de datos. Los líderes empresariales deben demostrar el apoyo que pueden prestar a estos candidatos y destacar el inmenso valor que pueden aportar a la industria.

Además, el sector necesita más diversidad para poder tener éxito a largo plazo. El año pasado, el Uptime Institute publicó un informe sobre centros de datos de empresas privadas que revelaba que el 25% de los ejecutivos encuestados no contaba con ninguna mujer entre su personal de diseño u operaciones, y sólo el 5% de los encuestados afirmaba que las mujeres representaban el 50% o más de su plantilla. Esta falta de diversidad reduce aún más el grupo de posibles candidatas, ya que limita el atractivo de las mujeres para comenzar una carrera en un sector dominado por hombres que no muestra mucho potencial de avance para las mujeres.

"En el sector es imprescindible seguir fomentando los estudios y carreras STEM. Por este motivo en los dos últimos años en Vertiv se ha llevado a cabo e "Summer STEM Camp" para atraer a jóvenes talentos, además promovemos diversas iniciativas para apoyar a las mujeres en STEM", señaló Alfonso.

Sumado a eso, Vertiv está trabajando en iniciativas como Vertiv Next Generation Program con el equipo de España, participando desde el cuarto trimestre de 2023 en este programa rotativo para el desarrollo de recién graduados en el área de preventa (ingeniería de aplicaciones). La compañía continúa colaborando con universidades locales para ofrecer a los candidatos interesados y cualificados prácticas que les permitan conocer en el mundo real muchas facetas del sector de los centros de datos. Vertiv es también patrocinador de una iniciativa de educación temprana para compartir conocimientos prácticos sobre centros de datos con estudiantes de secundaria, en colaboración con JASON Learning e iMasons.

Según Jose Alfonso, "el cambio empieza por comprender mejor el sector de los centros de datos, su importancia y cómo impulsa las soluciones tecnológicas que rigen la vida cotidiana. Si hay algo de lo que se puede estar seguros, es de que los cambios se están produciendo a una velocidad vertiginosa, y se puede adoptar un nuevo enfoque para atraer y retener talento diverso en el futuro."

Para obtener más información sobre las vacantes disponibles, se puede visitar Vertiv.com. o seguir en LinkedIn