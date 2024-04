Garsan, fabricación y distribución de mantas calefactoras para los sectores industriales

En el ámbito industrial, las mantas calefactoras son muy útiles.

Estos productos cuentan con capacidad de generar calor para mantener en óptimas condiciones la temperatura de superficies, objetos y equipos. De esta manera, facilitan la optimización de procesos, reducen costes y proporcionan mayor seguridad operacional en diversos sectores.

Actualmente, Garsan es una empresa de referencia en la fabricación y distribución de estos artículos tanto en España como en América Latina. Sus soluciones de calentamiento industrial están diseñadas para adaptarse a distintas exigencias térmicas.

Mantas calefactoras para distintas necesidades Con el objetivo de facilitar las operaciones industriales, desde Garsan ofrecen una amplia gama de soluciones de calentamiento de alta calidad. Estos productos se adaptan a necesidades específicas de empresas del ámbito de la alimentación, gas, petróleo y laboratorios químicos, entre otras alternativas.

Dentro de su stock, esta empresa cuenta con mantas calefactoras para la reparación de palas eólicas. En particular, estas están diseñadas para proporcionar una temperatura de funcionamiento estable de entre 60° C y 80° C. Por un lado, esto garantiza mayor seguridad operacional. Además, se previene la liberación de sustancias peligrosas que causan daños al medioambiente.

A su vez, para el sector de energía, incluyendo renovables, esta firma ofrece camisetas calefactoras para cables de alta tensión que tienen como finalidad enderezar y relajar estos elementos. Además, estos dispositivos se monitorizan a través de un sensor PT100 incorporado que está conectado a un controlador de temperatura ajustable y desmontable, con display disponible en 230 V y 110 V, lo que los hace manejables y versátiles. Cabe destacar que estas fundas vienen en varios tamaños y pueden ser personalizados a medida bajo pedido.

Mantas calefactoras para cilindros de gas Algunas fábricas o laboratorios requieren de un flujo constante de gas. Normalmente, este se suministra desde bombonas presurizadas. Sin embargo, si el gas licuado baja rápidamente, se puede congelar el contenedor, afectando el suministro drásticamente.

En estos casos, cobran importancia las fundas calentadoras para bombonas de gas, ya que evitan la congelación de los cilindros y aseguran un flujo constante. Garsan equipa estos productos con un termostato digital que es fácil de usar. Por lo tanto, se trata de un artículo apto para cualquier tipo de gas. Además, tienen hebillas de óptima sujeción y liberación con las que se adosan fácilmente a las bombonas.

En el sitio web de Garsan es posible acceder a un amplio catálogo de mantas calefactoras y otros productos para el sector industrial. Esta firma agiliza los procesos operacionales de las empresas, asegurando que se efectúen sin ningún tipo de interrupciones.