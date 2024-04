Las cosmetólogas de Byoode y Perricone MD y las expertas en belleza de Omorovizca y Advanced Nutrition Programme desvelan los falsos mitos de la vitamina C

Aunque es uno de los activos cosméticos más virales, hay mucho desconocimiento en torno a ella, tal y como descubren las cosmetólogas y expertas en belleza Todo el mundo habla de la vitamina C y, se podría decir, que es, junto al ácido hialurónico, el activo cosmético más popular. Pero, aunque se hable mucho de él, no es el más conocido. O, mejor dicho, "no todo lo que se dice de la vitamina C es cierto. Hay mucha confusión alrededor de ella", cuenta Estefanía Nieto, directora técnica de Medik8. "De hecho, es un principio que, a veces, genera muchos miedos y no es por otra cuestión que por desconocimiento", añade.

La vitamina C se puede usar por el día y por la noche

Hay activos que se tiene muy claro que se tienen que aplicar por el día y otros por la noche. Y, ¿en qué momento se puede y debe aplicar la vitamina C? "Durante mucho tiempo se ha tendido a pensar que la vitamina C, porque protege de los radicales libres y es antioxidante, es un activo de día, sin embargo, aunque es cierto, es tan poderosa por el día como por la noche. Por el día, hace función antioxidante y, por la noche, regeneradora", cuenta Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode.

La vitamina C no irrita

Y no es que no irrite, es que, además, hay determinados tipos de vitamina C que pueden ayudar a calmar algunos procesos inflamatorios. Pero, entonces, ¿por qué durante mucho tiempo se habló de que la vitamina C irritaba? "Solo irritaba en su forma pura y con un pH muy bajo. También puede irritar cuando se oxida, pero si esto ocurre, es porque no es una fórmula estable. Actualmente, las firmas más responsables trabajamos con formas autoestables de vitamina C que pueden estar abiertas meses. De hecho, un detalle en el que fijarse es en el color: cuando los sueros estén transparentes o blanquecinos, lo normal es que no estén oxidados y en buenas fórmulas esta duración suele superar los 12 meses", cuenta Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD.

Vitamina C + Retinol + Ácidos

Así como se lee. Y, aunque seguro que alguna vez se ha leído que por nada del mundo se pueden unir la vitamina C y el retinol o la vitamina C y los hidroxiácidos en una misma rutina, lo cierto es que juntos duplican sus fuerzas, es decir, se potencian.

"Siempre y cuando se trabaje con formas estables de vitamina C y A, es decir, de retinoides, no hay problemas. Solo en sus inicios no eran combinables porque la vitamina C en su forma pura podía hacer una exfoliación. Como el retinol hace también una función similar, se hablaba de que se podía sobreexfoliar el tejido, pero esto no ocurre con derivados de vitamina C estabilizados ni con retinoides como el retinal", señala Estefanía Nieto, directora técnica de Medik8.

Y Mireia Fernández, la directora técnica de Omorovicza, aclara también que "esto ya no ocurre y, de hecho, uno de los mejores combos es el de la vitamina C con el retinol. Juntos trabajan en sinergia para renovar la piel, mejorar la pigmentación, sintetizar colágeno y elastina, reducir los poros...".

Algo parecido ocurre con los ácidos exfoliantes, sobre todo con los alfahidroxiácidos y los betahidroxiácidos. "Las formas estables actuales de vitamina C no exfolian. No hay problema en combinarla con alfa o betahidroxiácidos. De hecho, puede que la vitamina C los apoye ayudando a mejorar hidratación, síntesis de colágeno, reducir la hiperpigmentación, etc.", apostilla Isabel Reverte, directora técnica de Ambari.

¿La vitamina C mancha o no mancha?

"Si vas a tomar el sol, ni se te ocurra aplicarte vitamina C". Ese es otro de los consejos más escuchados y no es que la vitamina C no provoque manchas, es que, además, es uno de los mejores activos para eliminarlas. "Cuando se trabaja con vitaminas C muy poco estables, como es el caso del ácido ascórbico puro, puede producir sensibilidad y, al exponer la piel al sol, producir hiperpigmentación", advierte Marta Agustí, directora técnica de la firma de alta cosmética coreana Boutijour.

Sin embargo, se puede estar tranquila una vez más, porque "esto no ocurre con las formas estables de vitamina C a partir de fosfato de sodio de vitamina C, tetrahexildecil ascorbato o ácido ascórbico etilado", añade Ana Yuste, asesora cosmética en Purenichelab.com. Y continúa: "lo que mancha es el sol, no la vitamina C y, si se quiere librarnos de ellas, lo mejor que se puede hacer es aplicar a diario, haga sol o no haga, un SPF".

