Ecotech ofrece ICON SOLO, un cargador para vehículo eléctrico diseñado y fabricado íntegramente en España

La industria automotriz se ha visto obligada a incorporar criterios de sostenibilidad debido a la creciente preocupación por el estado del medioambiente, en los últimos años.

Por este motivo, cada vez más usuarios utilizan vehículos que se alimentan con baterías. A su vez, de la mano de esta revolución, han surgido productos como los cargadores eléctricos personales. Se trata de una solución portátil para el conductor particular.

Actualmente, Ecotech es una de las empresas especializadas en el diseño y desarrollo de este tipo de componentes. En particular, esta firma ofrece un nuevo producto de su serie ICON SOLO que permite una conexión sencilla y un uso simple. Este cargador para vehículo eléctrico se fabrica íntegramente en España.

El nuevo cargador para vehículo eléctrico de Ecotech Ecotech ha lanzado un nuevo cargador para coches eléctricos fabricado en España con proveedores de proximidad. Este producto innovador es robusto, sencillo de utilizar, no incluye tecnologías innecesarias y es fácil de conectar. Además, se elabora con aluminio para conseguir una mayor protección, y permite cargas monofásicas y trifásicas. Con respecto al diseño, está disponible en 3 colores diferentes.

Por otra parte, este artículo incorpora un sistema innovador que permite un balanceo adecuado entre el equipo y el consumo de la electricidad del hogar. De esta manera, los propietarios pueden monitorizar cuánta energía utilizan para recargar sus coches y controlar este flujo sin complicaciones.

Actualmente, ICON SOLO permite una instalación rápida e intuitiva, por lo que el comprador no necesita de soporte técnico tras la compra. De todas maneras, el personal profesional de Ecotech está disponible para ayudar a sus clientes a resolver cualquier duda o incidencia.

Conocer los tipos de cargadores Ecotech Esta empresa ha diseñado diferentes cargadores para distintos tipos de cliente. En este sentido, particulares, comunidades, empresas y entidades de la administración pública pueden encontrar dispositivos que se ajustan a sus necesidades y preferencias.

Por ejemplo, el ICON SOLO se encuentra en la categoría de puntos de recarga semi-rápida para propietarios y negocios que desean instalar un equipo práctico y fácil de utilizar en sus hogares. Por otra parte, el cargador para vehículo eléctrico de la serie TITAN está pensado para instalaciones grandes y recargas sumamente rápidas (hasta 150 kW de corriente continua). A su vez, el ECO-WALLBOX también es muy utilizado por particulares, empresas pequeñas y zonas públicas destinadas a proveer cargas semi-rápidas. Este modelo tiene integrado la app Electromaps, incluye protector de fugas y posee tecnología de avanzada.

Asimismo, esta compañía ofrece mangueras con cables de carga por separado para dar un servicio más integral y personalizado. Sumado a ello, esta firma cuenta con una red de instaladores y distribuidores preparados para proporcionar soluciones efectivas en toda España.

En conclusión, a través de Ecotech tanto particulares como organizaciones pueden encontrar un cargador para vehículo eléctrico que se adapta a sus necesidades.