Libertad financiera, gracias a Financial Lab, más que un sueño, se convierte en una realidad

En la actualidad, la búsqueda de la libertad financiera se ha convertido en un objetivo común en la vida de muchas personas. La capacidad de controlar sus finanzas y alcanzar un estado en el que los ingresos pasivos sean mayores que los gastos, es el propósito de cada vez más individuos enfocado en no solo mantener estabilidad económica, sino también la libertad de perseguir sus sueños.

En este contexto, Financial Lab se ha enfocado en proporcionar orientación y acompañamiento a las personas interesadas en lograr su libertad financiera. Esta firma se distingue por proporcionar soluciones personalizadas que permitan tomar decisiones financieras acertadas y beneficiosas.

¿Qué se entiende por libertad financiera y por qué es un objetivo importante para las personas?

La libertad financiera radica en que trabajar se vuelva una opción, no una obligación. Muchas personas se imaginan que al lograr la Libertad Financiera no van a tener responsabilidades, ni tener que trabajar y no se trata de eso, se trata de vivir una vida dedicada a tu propósito sin la dependencia económica con la que vivimos hoy en día. Desde Financial Lab consideramos que debería ser el gran objetivo financiero de todas las personas porque no solo te da libertad, te permite encontrar y vivir de tu propósito, y en consecuencia tendríamos un mundo lleno de personas felices.

¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las personas al intentar alcanzar la libertad financiera y cómo pueden superarlos?

El obstáculo más grande hemos identificado luego de acompañar a miles de personas radica en lograr cambiar la mentalidad financiera que hemos construido durante año. Desde muy temprana edad, vamos construyendo nuestra mentalidad financiera producto de lo que vemos, escuchamos y aprendemos de nuestras personas cercanas y esta mentalidad define nuestros resultados financieros futuros. Si queremos cambiar nuestros resultados financieros, lo primero que debemos cambiar es nuestra mentalidad sobre el dinero y la riqueza.

¿Cómo define Financial Lab su enfoque para ayudar a las personas a lograr la libertad financiera?

Hemos construido una metodología totalmente completa de largo plazo para acompañar a las personas en su proceso de Libertad Financiera, desde el punto cero sin importar en qué estado se encuentren sus finanzas hasta que logran su libertad financiera. Es una metodología totalmente práctica, no son tips o consejos, si no un proceso ordenado para ir avanzando hasta ser libre financieramente.

¿Cuáles son las estrategias clave que Financial Lab utiliza para educar y empoderar a sus clientes en el camino hacia la libertad financiera?

Lo primero es ayudar al cliente a definir sus metas financieras y las razones que hace que hoy no tenga los resultados que desea, si no logramos entender eso probablemente se repitan los mismos errores una y otra vez. Posteriormente, realizamos un diagnóstico financiero para entender mejor el punto de partida financiero respecto de 3 aristas: Deudas, Estilo de Vida e Inversiones, posteriormente planeamos un plan de acción y acompañamiento en esas tres áreas.

¿Cómo se adaptan los planes y estrategias de Financial Lab a las circunstancias y metas individuales de cada cliente?

Por eso es muy importante el diagnóstico de la fase inicial, no todas las personas tenemos los mismos objetivos, ni la misma forma de pensar, ni los mismos resultados financieros, el Plan de Acción se ajusta precisamente a las condiciones particulares de cada persona y la velocidad de implementación dependerá de la fuerza de las acciones que cada persona este dispuesta a realizar, sin embargo contará con nuestro acompañamiento durante todo el proceso.

¿Qué papel juega la educación financiera en el proceso de alcanzar la libertad financiera, y cómo aborda Financial Lab este aspecto con sus clientes?

La educación financiera es fundamental, desde Financial Lab consideramos que es imposible lograr la Libertad Financiera sin educación financiera. Por esta razón, dentro de la metodología tenemos sesiones de educación en los diferentes componentes: deudas, estilo de vida e inversiones para que nuestros clientes puedan tomar las mejores decisiones de cara a sus objetivos financieros. Adicionalmente, durante todo el proceso recomendamos otros recursos como libros, películas, mentores y otros cursos que complementan la educación financiera de nuestros clientes.

¿Cómo ayuda Financial Lab a sus clientes a identificar y aprovechar oportunidades de inversión y crecimiento financiero?

Esta es una de las preguntas mas frecuentes que nos hacen ¿Donde invertir? Nosotros consideramos que más importante que saber donde invertir, creemos que es clave saber cuándo y cómo, dado que existen miles de opciones de inversión. Por esta razón, hemos construido un portafolio de opciones de inversión que han sido validadas tanto a nivel legal como a nivel financiero, estas opciones son presentadas a nuestros clientes dentro de la metodología de forma que no tengan que salir a buscar y preguntarse ¿y ahora dónde invierto mi dinero?. También les damos las herramientas de monitoreo para que puedan controlar el comportamiento de sus inversiones y su portafolio.

¿Qué servicios específicos ofrece Financial Lab para ayudar a sus clientes a desarrollar y mantener un plan financiero sólido para alcanzar la libertad financiera?

Como lo he venido mencionando, contamos con una metodología totalmente completa que contempla: curso teorico / práctico, herramientas de gestión y administración del dinero, vinculación a nuestra comunidad de inversionistas y acompañamiento de nuestro equipo durante el proceso de alcanzar la Libertad Financiera.

¿Cuáles son los principales valores y principios que guían el trabajo de Financial Lab en su misión de ayudar a las personas a alcanzar la libertad financiera?

Contamos con un equipo comprometido en hacer viables las metas financieras de nuestros clientes, es un equipo responsable, transparente, empático y apasionados por las finanzas personales.

En definitiva, la libertad financiera es una meta alcanzable para quienes tengan puedan trabajar con base en un plan estratégico para lograr su propósito. En este proceso, contar con el apoyo y orientación adecuada resulta clave para evitar el estancamiento económico. Ante esto, Financial Lab se consolida como un aliado estratégico, cuyos conocimientos y herramientas prácticas están orientadas a empoderar y asegurar a las personas en su trayectoria hacia la estabilidad económica.