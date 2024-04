Un modelo de negocio basado en el concepto asset-light de la mano de Bafre Inmobiliaria y Hotel101 Global

Hoy en día, la industria hotelera atraviesa una transformación que se debe a la incorporación de tecnología y al surgimiento de nuevos modelos de negocio.

Uno de ellos es el que propone la marca Hotel101 Global. Esta empresa ofrece la posibilidad de invertir en habitaciones de hotel en edificios de nueva construcción. Se trata de una alternativa para quienes buscan comprar apartamentos con la intención de arrendar a través de plataformas de aplicaciones de alquiler.

Esta compañía tiene su sede en Singapur y ha comenzado una fase de expansión internacional con la construcción de hoteles en Japón, Estados Unidos y España.

Con respecto a esto último, Hotel101 Global ha elegido a Madrid para erigir uno de sus edificios. Esta iniciativa cuenta con la colaboración de Bafre Inmobiliaria, encargada de comercializar habitaciones de hotel en Valdebebas de esta marca.

La propuesta de negocio de Hotel101 Global Este modelo de negocio se desarrolla bajo el concepto de asset-light y se puede exportar a más de 100 países a nivel mundial. Además, se espera que el efecto de red de esta marca contribuya a añadir valor. En particular, Hotel101 Global ofrece un sistema de bed and breakfast uniforme y consistente. En este sentido, todas las unidades son de 21 metros cuadrados, con 1 cama doble y una cama extra, la cocina, con inodoros prefabricados, muebles de paquete plano estandarizados y un solo tipo de bombilla dentro de todo el edificio.

A su vez, la propiedad fragmentada de los edificios permite adquirir habitaciones para generar ingresos pasivos mediante el alquiler. A diferencia de otras plataformas, en este sistema no hay fricción con otras personas que utilizan apartamentos como residencia familiar principal. Además, estos edificios no reducen el inventario existente de unidades para alquileres a largo plazo.

Eficiencia y estandarización Los hoteles de esta marca cuentan con instalaciones completas de piscina, gimnasio, terraza, césped, salas de función y barra al aire libre. Además, al disponer de un solo tipo de habitación, la eficiencia es mayor. De esta manera, los clientes saben con qué se van a encontrar sin importar dónde estén.

Al ser más fáciles de diseñar, construir y mantener, en cada habitación se aprecian las facultades y particularidades que hacen único a este proyecto con precios muy dinámicos. Cada cuarto de hotel de esta marca tiene los mismos ajustes y características. Esto incluye las bombillas, las camas y hasta los pomos de las puertas.

Por último, este producto adopta precios dinámicos que suben y bajan dependiendo de la oferta y demanda en la fecha de reserva elegida por el cliente.

De la mano de Bafre Inmobiliaria es posible acceder a las habitaciones de hotel en Valdebebas que ofrece la marca Hotel101 Global. Se trata de un modelo de negocio innovador que sigue una ambiciosa ruta de expansión a corto plazo para contar con presencia en 25 países para 2026.