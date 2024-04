El incremento de los problemas digestivos y de salud relacionados con la alimentación, según los especialistas de la Clínica CINUSA

El estrés y una alimentación poco equilibrada definen el estilo de vida de muchas personas en la actualidad. La mayoría suele comer en 5 minutos, estresados, sin masticar, ni saborear los alimentos, sin activar el nervio vago del que dependen las señales y hormonas de la digestión. Algunos directamente picotean o hacen demasiadas comidas, sin dejar descanso digestivo o ayuno. Esto ha traído como consecuencia un incremento de problemas digestivos y de salud relacionados con la ingesta de alimentos ultraprocesados, con un alto contenido de grasas, azúcar, sal y aditivos químicos. Entre los trastornos de salud que más afectan a las personas hoy en día están la obesidad, la diabetes, digestiones lentas, intolerancias alimenticias, reflujo gástrico y estreñimiento, entre otros.

"Cada vez es más habitual que los pacientes vayan a la consulta diciendo que están hinchadas como si estuvieran embarazadas o que comen y tienen que ir con urgencia al baño". En este contexto, destaca el trabajo de los especialistas de la Clínica CINUSA, un centro de investigación en nutrición y salud que ofrece soluciones a este tipo de problemas, desde la investigación y ensayos clínicos, hasta tratamientos personalizados en el área clínica.

Un incremento que no para La tendencia ascendente en los últimos años es el reflejo, entre otros motivos, de: mayor conocimiento de estas enfermedades y situaciones a través de investigaciones publicadas en revistas científicas; conocimiento que cada vez es más adquirido por los profesionales que se van actualizando y lo aplican, a través de estar formados y disponer de mejores herramientas para el diagnóstico, y, por último, porque ambas suponen mayor divulgación a la población general. Aunque este grupo de especialistas lamenta que aún siguen escuchando a pacientes en la primera consulta quejarse de que su médico o dietista-nutricionista, diciendo que "eso es una moda", que "no existe" o "yo no creo en eso (SIBO, histamina, microbiota...)". También reconocen que ahora es más frecuente que el individuo haya escuchado a hablar de SIBO, microbiota o de que hay otras intolerancias más allá de lactosa.

"En los últimos 2 años se ha percibido un aumento de interés, lo cual es normal, solo en este periodo en PubMed se han publicado unos 225 artículos de SIBO y cerca de 59.000 sobre microbioma. En estos 2 años, el propio grupo de esta firma ha llevado a cabo ensayos clínicos en microbiota y estreñimiento crónico funcional, microbiota e hiper-permeabilidad intestinal, sensibilidad al gluten no celiaca y migraña, diarrea y dermatitis, fibromialgia y déficit DAO, hígado graso, fertilidad y microbiota. Además, se han formado a más de 150 profesionales en patología digestiva y microbiota", afirma el Dr. Ismael San Mauro, Director de Grupo CINUSA. En cuanto a divulgación, han aflorado libros temáticos sobre microbiota o SIBO, o noticias virales por la "moda del SIBO" que parecia que todos los influencers tenían hace unos meses. Moda, que desde la web de CINUSA y canal de YouTube se encuentra explicado desde aproximadamente mayo de 2018, tratando el problema desde hace más de 10 años en su clínica.

Especialistas en alimentación balanceada y calidad de vida La Clínica CINUSA es un centro especializado en patologías digestivas, intolerancia, sistema inmune y microbiota. Sus especialistas ofrecen asesoría personalizada en nutrición de manera presencial para personas que vivan en Madrid, y online para residentes de cualquier parte de mundo.

Con un equipo de profesionales especializados que abordan estos y otros problemas desde hace 15 años, siendo uno de los referentes en nutrición clínica en estas áreas.

Servicios de nutrición especializada en el tratamiento de diversas patologías Los especialistas de esta clínica poseen una amplia experiencia en el diagnóstico y tratamiento de problemas digestivos. Sus planes de alimentación balanceados y adaptados a cada necesidad son efectivos para trastornos como el síndrome de intestino irritable, sobrececimiento bacteriano o SIBO, mal-absorción de la fructosa, diferentes tipos de intolerancias como la sensibilidad al gluten, lactosa, déficit de DAO, histaminosis, entre otros.

También, trabajan sobre la variable dietética de ciertas patologías como la fibromialgia, esclerosis, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del espectro autista, y enfermedades reumáticas autoinmunes entre las que se puede citar la artritis, el lupus, el síndrome de Sjögren, entre otras.

En conclusión, los especialistas de la Clínica CINUSA ofrecen sus servicios de nutrición especializada para tratar y coadyuvar al tratamiento eficaz de muchas enfermedades digestivas.

El futuro: Hay esperanza En definitiva, aún faltan investigaciones, consensos, suplementos, medicamentos, información, divulgación y avance en todos los problemas relacionados con el intestino, microbiota, nutrición y salud. No obstante, también hay esperanza para aquellas personas que no deben normalizar síntomas y sufrir el día a día de estos problemas.