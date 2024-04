Teneca presenta 'La del claro de luna. Tintziri', su último libro

María del Carmen García González, apasionada por la historia y las costumbres canarias, se ha convertido en una de las escritoras más reconocidas de Tenerife, con una gran cantidad de novelas, cuentos y relatos que combinan misterio, ficción y hechos reales. Así, bajo el seudónimo de Teneca, la autora busca sorprender a los lectores, moviéndolos desde una realidad evidente a una ficción realista. Un ejemplo de ello es su último libro La del claro de luna. Tintziri, novela que será presentada en Icod de los Vinos y en Buenavista del Norte el 23 y el 24 de abril, respectivamente.

¿Cómo nació tu pasión por la historia?

Desde siempre me ha gustado la historia. Yo vivo en Tenerife y en los colegios se estudiaba la historia de la España peninsular, no la de Canarias. Hoy en día, la tecnología nos brinda la oportunidad de conocer nuestra historia y permite a los arqueólogos y otros especialistas, profundizar más en sus estudios y dar a conocer sus descubrimientos al pueblo. Por ejemplo, las Toscas del Guirre, es una cueva de la Isla de La Gomera. Fue descubierta en el año 2005, tiene grabado en sus paredes de piedra, el mayor texto líbico-bereber de Canarias. Está compuesto por 105 signos de este antiquísimo idioma. Además, tiene una atalaya sideral que usaban los aborígenes para estudiar los astros. Este gran descubrimiento se trasladó al gobierno de Canarias, quien se comprometió a conservarlo. Desde entonces, las Toscas del Guirre lleva oculta 19 años, sin posibilidad de estudio arqueológico, relegada de la historia del pueblo gomero. Lo que demuestra la falta de interés institucional por nuestros nativos, lo que favorece el desconocimiento de nuestra propia identidad. Como esta cueva, hay muchas en las islas que han quedado cerradas, ocultas al conocimiento. Me gustaría que se abrieran al estudio, antes de que se deterioren más, que se proteja y que el pueblo canario pueda conocer su pasado. Nombro esta cueva, porque está incluida en la novela La del claro de luna. Tintziri como parte importante del pasado gomero.

¿Cuándo decidiste volcar tu pasión hacia la escritura de relatos?

Tengo mucha imaginación y me gusta contar historias. Además, me deleita escuchar todos los relatos que mucha gente me cuenta. Sus vivencias, la de algún familiar, un vecino, amigos. Los mayores son los que más me gustan contando historias, las repiten, pero en cada una descubres algo nuevo; una emoción, un sentimiento, un pensamiento. Tengo un libro de relatos, Ansina lo cuento, donde recopilo algunos de esos relatos, como las brujas de Teno, los caciques de Buenavista, casas encantadas, la Diablita de san Bartolomé, etc. Aventuras de la vida, misterios sin resolver que aún pasean por sus sueños.

La del claro de luna. Tintziri es una novela que transcurre en 2 líneas de tiempo, ¿por qué elegiste los años 1480 y 2009 para contar esta historia?

En el año 2009 la historia empezó a rondar mi cabeza. La vida de una indígena canaria. En esa época estaba trabajando en Guía de Isora y no me sentía capaz de escribirla. Empecé a documentarme, descubrí lo poco que había de esa época. Elegí la Rebelión de los Gomeros, busqué asientos de esclavos canarios en Sevilla, cartas entre la Reina Isabel y los Condes de La Gomera. Denuncias de los obispos; don Juan de Frías y su sucesor Fray Miguel López de la Serna, entre otros. En la novela Tintziri están reflejados algunos personajes históricos. La terminé en el año 2022.

La trama se quedó en el año 2009, cuando me surgió la idea, y en el lugar que nació, Guía de Isora. El año 1488 como referencia a la Rebelión de los Gomeros.

¿Cómo surgió la idea de hablar de los nativos de las Islas Canarias?

Los nativos de las Islas Canarias son nuestros ancestros. Con las nuevas tecnologías no hay dudas de su origen. Provienen de algunas zonas del norte de África. Los signos, su huella, que a pesar de todo sobrevive al tiempo, ha demostrado que los nativos de Canarias tenían un lenguaje hablado y escrito. Eran pastores, sembraban la tierra, pescaban, es decir, aprovechaban los recursos naturales. Tenían sus creencias, su conocimiento de los astros y de muchas otras cosas. Cuando portugueses y castellanos decidieron conquistar las islas. Esta sociedad se defendió con todo lo que tenía, guerreros y guerreras que dieron su vida por mantener su cultura, sus costumbres. A pesar de no estar tan bien equipados, la conquista tardó algunos siglos en verse resuelta. Esclavizados, asesinados, anulados como sociedad. ¿Aún me preguntas por qué?

Me gustaría darle voz a los silenciados. Orgullosa de mi pasado, de ser amacigh.

¿Cuál es el hilo conductor entre las 2 épocas a las que hace referencia la novela?

En el año 2008, en el museo de Arqueología de Portugal ocurre algo que hace que una mujer del pasado busque a su hijo. Así comienza la intriga y el misterio que obliga a unos jóvenes a investigar, para poder salvar la vida de una de sus protagonistas, Isora. Los capítulos avanzan por separado hasta casi el final.

Todo unido por hilos de ficción, que hacen que el lector pase de una época a otra, dentro de una verdad evidente, a una ficción realista.

¿A qué tipo de público está dirigido este libro?

A todo aquel lector que le guste el misterio, la ficción histórica, la intriga y, por supuesto, el amor que también está presente. Le puede atraer el paisaje canario desde sus orígenes. Las plantas que se utilizaban para la medicina, los colorantes, sus creencias, sus costumbres, el silbo gomero, la lucha canaria, el habla amacigh, el salto del pastor, etc. Muchos detalles interesantes en una pequeña novela

¿Dónde se puede conseguir La del claro de luna. Tintziri?

En la página web teneca.es lo pueden conseguir personalizado; firmado o dedicado según prefieran. También les invito a visitar su blog, pues contiene historias que no le dejarán indiferente.

En librerías como Agapea, Educación, Koraki, Arlequín, Yazmina, Tigaiga, Estudiante, Tibisay, entre otras. En Amazon, Casa del Libro, El Corte Inglés, La tienda del Círculo Rojo. En su biblioteca favorita lo pueden pedir.

En las redes: @carmenesteneca.

¿Tienes algún evento previsto en relación con la presentación del libro?

Entrevista: El día 8 de abril tengo una en Icoden Daute Radio con Ariel Azor. Una entrevista a dos, Teneca y Eva Vallejo, una escritora de novela negra muy relevante.

Firma de libros: El día 12 con la librería Arlequín, en la Plaza de la Concepción, del Realejo de 17 a 21 horas.

Firma y presentación del libro Tintziri: El día 23 en Icod de los Vinos en la III Feria del libro y autores canarios. En la Plaza de Lorenzo Cáceres de 10 a 18 horas.

Presentación del libro Tintziri: El día 24 de abril por el Ayuntamiento de Buenavista del Norte. Será en la Biblioteca municipal a las 19.30 horas.

Disponible en todas las librerías, La del claro de luna. Tintziri es uno de los libros más esperados por los seguidores de Teneca, quienes tendrán la oportunidad de conocer distintos personajes históricos que marcaron un antes y un después en la conquista de La Gomera.