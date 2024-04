Repara tu Deuda Abogados cancela 101.000€ en Terrassa (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad

La facturación del negocio no fue lo suficientemente rentable para asumir el pago de las cuotas, por lo que abandonó su actividad Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 101.000 euros en Terrassa (Barcelona, Cataluña) aplicando la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA

Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: "su estado de insolvencia se originó al solicitar financiación para emprender una aventura empresarial. Destinó parte de los préstamos a la compraventa de un coche para ejercer su actividad y también para ayudar económicamente a su familia. Desgraciadamente, la facturación del negocio no fue lo suficientemente rentable para hacer frente al pago de las cuotas, por lo que tuvo que abandonar la actividad".

Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Rubí (Barcelona) ha dictaminado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en su caso, con lo que queda libre de todas sus deudas.

Repara tu DeudaAbogadoscomenzó su actividad como despacho especializado en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en el año 2015. Su experiencia en este campo le ha llevado a ir aumentando paulatinamente la deuda cancelada a sus clientes mediante este mecanismo. Recientemente, ha logrado alcanzar el hito de superar la cifra de 200 millones de euros exonerados a sus clientes.

El despacho de abogados representa a más de 23.000 personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. El hecho de que se difundan los casos de éxito y de que se realicen videos explicando las historias de los exonerados hace que muchas personas decidan dar el paso adelante para decir ‘adiós’ a todas sus deudas.

Para que cualquier persona con problemas de insolvencia pueda acceder a la Ley de la Segunda Oportunidad, el bufete ofrece diferentes modalidades de pago en función de la capacidad económica del cliente. En cuanto al procedimiento, algunos de los concursados dudan al principio acerca de los resultados de su proceso. Este escepticismo inicial es comprensible, si bien cada vez es menor debido a que los juzgados están fallando con rapidez a favor de los interesados si se dan las condiciones oportunas.

El perfil de particulares y autónomos que acuden a la Ley de la Segunda Oportunidad para liberarse de sus deudas es muy variado: pequeños empresarios que crearon un negocio o que realizaron en él inversiones con resultados negativos, personas que se encuentran en situación de desempleo o en complicadas circunstancias laborales o de salud, particulares que han sido víctimas de algún tipo de engaño, etc.

