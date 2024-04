Schaeffler AG coloca con éxito un bono por valor de 850 millones de euros

Schaeffler AG colocó con éxito un bono corporativo por valor de 850 millones de euros entre inversores internacionales

Schaeffler AG colocó con éxito un bono corporativo por valor de 850 millones de euros entre inversores internacionales.





La emisión comprende un bono en euros por valor de 850 millones de euros con un tipo de interés del 4,50 % anual con vencimiento en 2030.





La colocación del bono se ha llevado a cabo en el marco del programa de emisión de deuda actual y se utilizará para refinanciar la adquisición de las participaciones de Vitesco Technologies Group AG y continuar la optimización de la estructura de financiación de Schaeffler AG.





Claus Bauer, Chief Financial Officer de Schaeffler AG, ha dicho: "Con la última emisión de bonos, hemos logrado optimizar todavía más la estructura de financiación de Schaeffler AG. La adquisición completa de las participaciones de Vitesco está ahora plenamente financiada a largo plazo y se ha alcanzado otro hito de la operación".





La emisión del nuevo bono está prevista para el 28 de marzo de 2024. El bono cotizará en el mercado regulado de la Bolsa de Luxemburgo. Las entidades BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup y Deutsche Bank, que ya asesoraron en el proceso de sindicación para la financiación puente y la emisión de bonos en enero de 2024 para financiar la adquisición de las participaciones de Vitesco en el contexto de la oferta pública de adquisición, actuaron conjuntamente como Active Bookrunners para la colocación de bonos.





Se podrán encontrar fotos para prensa de Claus Bauer:

www.schaeffler.com/en/executive-board





