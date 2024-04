La solución para automatizar procesos y optimizar tiempo y recursos; paquetes de horas técnicas

Los proyectos empresariales o comerciales necesitan un soporte técnico de excelencia para mantener a sus recursos tecnológicos al día y hacer que funcionen con eficiencia.

Desde España, el experto en marketing digital y ventas, Israel Huerta, ofrece un nuevo servicio de horas técnicas, en procesos como integraciones, automatizaciones y mucho más. Con esta ayuda que brinda a través de su agencia Funneltropia, el especialista y su equipo de profesionales de alto nivel ayudan a simplificar las tareas técnicas, de manera que los líderes de los negocios y sus trabajadores puedan enfocarse en la visión y los objetivos de la empresa.

Herramientas para una óptima conexión Para que los proyectos de las empresas conecten efectivamente con sus clientes o con su público objetivo, Israel y su equipo se encargan de garantizar la optimización de las integraciones complejas, la automatización de procesos. Esta labor de mejoras tecnológicas redundará en el aumento y la recurrencia de ingresos a los negocios mientras sus encargados trabajan menos horas al día.

Huerta explica que este servicio es ideal para las empresas que funcionan “apagando fuegos” en su día a día y, en lugar de avanzar, se encuentra en un ciclo desgastante de resolución de problemas urgentes.“Muchos emprendedores se sienten abrumados por la cantidad de tareas a delegar y, al no implementar una estrategia de automatización adecuada, corren el riesgo de estancarse. El Marketing Automatizado no es solo un detalle, es el factor clave que separa a un negocio en crecimiento de uno que no avanza”, agrega el especialista.

Paquetes para elegir Como un servicio novedoso, la asistencia de los expertos de Funneltropia se lanza como paquetes servicios de horas técnicas para proyectos digitales, que se ajustan a las demandas técnicas de cada negocio. De esta manera, aquellas tareas técnicas como la limpieza de contactos, funciones de e-mail marketing o la configuración de herramientas no serán más un dolor de cabeza. Asimismo, la solución de errores que puedan estancar las estrategias de ventas, y el apoyo con recursos tecnológicos Hotmart, WordPress, DeadlineFunnels, Calendly, Thrivecart y Woocommerce impulsarán la agilidad de los procesos y, por ende, la rentabilidad de cada proyecto.

Cada cliente podrá elegir cómo trabajar con Israel y su equipo, bien sea con el paquete Básico, de tres horas, el Recomendado, de cinco horas y el paquete de 10 horas técnicas, todos con caducidad de 60 días, desde la fecha de compra. Una vez adquirido el servicio, el cliente tendrá acceso a una plataforma de tickets desde donde podrá delegar sus tareas y recibir avisos sobre el tiempo que va consumiendo.

Facturar sin estrés, con el apoyo de un grupo de técnicos profesionales, permitirá optimizar la automatización de procesos para ahorrar tiempo y dinero a las iniciativas comerciales y empresariales que cada día más eligen el ámbito digital para ser más productivas y exitosas.