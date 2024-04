Cuerpo Libre, la clínica de adelgazamiento en Móstoles para lograr un cuerpo atractivo y saludable

Una persona se encuentra en sobrepeso cuando su índice de masa corporal supera los 29 IMC y se considera obesidad aquella que alcanza los 30 IMC.

Además del cambio en el aspecto físico, el sobrepeso también puede generar otros problemas como hipertensión arterial, cardiopatías, fatiga, cansancio, dolor articular, etc.

Es por esto que la clínica de adelgazamiento y experta en procedimientos estéticos, Cuerpo Libre, ha desarrollado un completo programa de pérdida de peso para que sus pacientes regulen su IMC, por medio de procedimientos no invasivos y técnicas alternativas de tratamiento.

Programa alternativo para perder peso El método que utiliza esta clínica de adelgazamiento es considerado por profesionales del sector de la estética y belleza como un programa revolucionario que ha logrado resultados positivos en muchos de sus pacientes. Este método se encarga de eliminar el peso generalizado, así como la grasa localizada y el exceso de celulitis, a partir de tratamientos personalizados que tienen en cuenta las condiciones físicas del paciente.

La propuesta de esta clínica está sustentada en los 5 pilares que este centro de tratamiento reconoce como los más importantes para perder peso. Cada pilar da cuenta de un paso dentro del proceso de adelgazamiento, por lo que depende de un trabajo mancomunado entre paciente y profesional tratante para su correcta aplicación y desarrollo efectivo.

El primer pilar hace referencia al diagnóstico y durante este paso se analiza en detalle la situación física del paciente, para elaborar un plan de tratamiento adaptado a las necesidades de cada persona.

El segundo pilar recoge los lineamientos del plan de adelgazamiento, donde se especifican las tareas que debe realizar el paciente para alcanzar los resultados esperados, así como la estructura de trabajo, las horas de ejercicio y el plan alimentación requerido, teniendo en cuenta sus propósitos a corto, medio y largo plazo.

El tercer pilar se encarga de implantar aprendizajes saludables que le permitan a las personas realizar cambios estructurales a su estilo de vida, de tal manera que los resultados del tratamiento se prolonguen en el tiempo de forma sencilla y tranquila.

El cuarto pilar se conoce como reafirmación y en él se especifican las acciones para moldear el cuerpo y alcanzar una figura más atlética y tonificada, desde un punto de vista saludable y realista.

Por último, el quinto pilar, diseña planes de mantenimiento que buscan prolongar los resultados e implementar un estilo de vida saludable que perdure en el tiempo y evite la ganancia de peso en el futuro.

Cuerpo Libre utiliza tratamientos no invasivos Cuerpo Libre utiliza técnicas alternativas como vacunterapia, terapias de ondas térmicas, drenoterapia, vela corporal, presoterapia, eliminación de toxinas, etc. El número de sesiones y el tipo de terapia varía para cada paciente, implementando procedimientos de forma personalizada para una obtención de resultados más efectiva. Esta clínica de adelgazamiento actualmente se posiciona como uno de los centros de tratamientos más innovadores de Móstoles, destacando por su profesionalismo, atención humanizada y efectividad.