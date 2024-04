Nuevas promesas con ACOUHYB

La pianista ucraniana Maryna Naydon ofrecerá varios conciertos con el piano ACOUHYB a partir de septiembre de 2024, y será la pianista ACOUHYB del Trio 3&3 de 2025.

Del 2011 al 2022, Maryna Naydon ejerció como profesora de piano y música de cámara en el conservatorio de música de Chernihiv L.M. Revutsky, a la vez que trabajó con el coro de cámara de la academia D. Bortnyanskyi y la orquesta de las Ground Forces of Ukraine. También fue acompañante de la soprano ucraniana Larisa Rogovets y trabajó como concertino con instrumentos de cuerda, instrumentos de viento y vocalistas. Ha sido galardonada con premios como el tercero de L.M. Revutskyi (Chernihiv) en 2004, el segundo en la competición internacional Eurovision Media Star, en París el 2017, y el segundo de la competición Evro Grand Prix, en Viena, el 2018. En 2022 se hizo embajadora del programa de la competición Maria Canals "Piano for Peace", en Barcelona. Dio varios conciertos en el Palau de la Música y el Reial Cercle Artístic, entre otros lugares de Catalunya. También fue el concertino pianista en la ópera “La gata perduda” del Liceu, y ha participado en varios proyectos de cámara y agrupaciones musicales, además de ser acompañante en las masterclasses del violonchelista Lluís Claret. El curso pasado estuvo como profesora en la Asociación de la competición Maria Canals y dando clases de piano.

Este septiembre ofrecerá varios conciertos con el piano ACOUHYB, el primero de los cuales ya está programado para el día 14 de septiembre en el hotel rural Mas Teixidor de Caldes de Malavella. También será la pianista ACOUHYB de 2025. En entrevista, explica cómo se puso en contacto con Musical Innovators: “estaba buscando un lugar donde poder ensayar con el piano y me recomendaron contactar con Sergey Gogolev. Más tarde me habló del instrumento ACOUHYB”. Se interesó pronto por el ACOUHYB porque era algo nuevo para ella; “siempre estoy interesada en descubrir cosas nuevas en el arte”, dice.

La primera impresión con el sonido del piano híbrido fue la de encontrarse ante algo inusual: “como profesional en mi campo, inmediatamente me vinieron ideas sobre el tipo de música que se podría tocar con un instrumento de este tipo”. Así pues, pronto empezó la selección de compositores y de obras.

En los próximos conciertos con el ACOUHYB ENSCHU que empezarán en septiembre, Maryna Naydon pretende interpretar a Ravel, Debussy, Haydn y a nuevos compositores que han escrito música especialmente para un piano con el sistema ACOUHYB. Según ella, este sonido también encaja bien con la música barroca antigua, o con música de compositores ucranianos como Lysenko, Revutsky o Skorik.

Maryna ya ha tenido la oportunidad de practicar con el piano ACOUHYB con las dos opciones de timbre PT-0 y PT-0/4, y se muestra con ganas de seguir probándolo, encontrando nuevas texturas y sonoridades. En cuanto a esto, relaciona el proceso de aprendizaje y familiarización con el nuevo piano con las clases de piano que da a niños y adultos: “tocar un instrumento híbrido requiere algo de práctica”. Aun así, contempla la posibilidad de incorporarlo en sus clases o de enseñarlo a los alumnos: “el ACOUHYB tiene un sonido muy interesante, por lo que, por supuesto, ¡se puede introducir en las clases de piano!”.

Respecto a cómo ve el futuro de ACOUHYB, o qué imágenes le despierta de cara al futuro, se queda pensativa: “es un instrumento que da nuevos colores a la música”, por lo que, para ella, significa la posibilidad o la promesa de nueva música”.

Al final de la entrevista, cierra con las siguientes palabras: “la música es un proceso interminable de aprendizaje. Por eso es tan importante aprender cosas nuevas, estudiar y practicar”. Nadja Bas.