¿Por qué cada vez más personas buscan convertirse en expertos caninos?

Uno de los sectores que más crecen en la actualidad, sin ninguna duda es el sector canino.

Cada vez más personas en España tienen mascotas (ya hay más personas con mascotas que con hijos en España) y, ante esta situación, la demanda de servicios como la peluquería canina, el adiestramiento canino o el veterinario es cada vez más alta. Esto crea unas oportunidades laborales sin precedentes en el sector, que cada vez más personas buscan aprovechar. Es por ello que algunas academias de prestigio en el sector, como Formación Activa Profesional, se centran cada vez más en estas áreas, en las que la empleabilidad está en alza.

Los amantes de los animales ahora tienen más oportunidades que nunca En los últimos años, la cifra de perros que se tienen como animal de compañía en España ha aumentado considerablemente. En 2010 esta cifra era de aproximadamente cuatro millones, y en la actualidad se encuentra ya en torno a los nueve, según fuentes como Statista. Los dueños de estas mascotas están cada vez más concienciados de la importancia de invertir en el bienestar del perro, recurriendo cada vez con más frecuencia a servicios como la peluquería, el veterinario o, sobre todo en los últimos años, el adiestramiento canino, en los que cada vez se encuentran más profesionales cualificados.

El adiestramiento canino, cada vez más demandado Cuando se habla de adiestrar a perros propios, muchos pensarán en enseñarle algunos trucos, como hacerse el muerto, rodar por el suelo o ladrar a una orden. Vale que estos ejercicios pueden formar parte del adiestramiento canino, pero realmente va mucho más allá, y cada vez más dueños de mascotas son conscientes de ello. Acudir a un adiestrador canino es especialmente útil cuando el perro muestra problemas de conducta, cuando se desea conocer mejor al amigo de cuatro patas y mejorar la relación con él, o para educarle desde cachorro para que los mencionados problemas de conducta nunca lleguen a desarrollarse.

En este sentido, el trabajo como adiestrador canino se presenta ahora como una gran oportunidad para personas que siempre han amado a los perros, pero que no veían muchas salidas laborales en el sector. Pero ¿cómo se forma alguien para dedicarse al adiestramiento canino?

La profesión no está regulada por ley en España y no hay como tal un Título Oficial de Adiestrador Canino. Aquí es donde entran en juego academias privadas como Formación Activa Profesional, que ofrecen cursos de Adiestramiento Canino Profesional con mucho prestigio en el sector. Además, en este caso concreto, el centro ofrece la oportunidad de trabajar con casos verdaderos, con clientes reales, en una pista de adiestramiento, junto a los profesores del curso. Esto permite que el alumno salga al mercado laboral con una experiencia real y demostrable, y bien posicionado en un área en la que, por encima de titulaciones, importa la preparación y la experiencia del adiestrador. Eso sí, si lo que preocupa es tener titulación también se puede estar tranquilos: la academia promete un Título Acreditativo al finalizar el curso (más que suficiente para ejercer como adiestrador) y asesoramiento a la hora de tramitar el Certificado de Profesionalidad, el único título con carácter oficial en este sector.