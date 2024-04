INALBIS, los bikinis que llevan las famosas

La llegada del verano trae consigo la necesidad de encontrar el bikini perfecto. Por esta razón, las mujeres jóvenes buscan diseños que combinen estilo, comodidad y sostenibilidad.

Sin embargo, no es fácil encontrar una prenda que no solo siga las tendencias, sino que también sea amigable con el medio ambiente. INALBIS es una empresa española de moda que cuenta con un extenso catálogo en el que no solo ofrecen los bikinis que llevan las famosas en tendencia, sino también accesorios y otros productos ecológicos de moda.

Los orígenes de INALBIS: desde el blanco al éxito INALBIS, cuyo nombre proviene del latín “in albis” (que significa “en blanco”), comenzó como un proyecto en blanco, pero con un entusiasmo compartido y un objetivo claro. Sus pilares siempre han sido la libertad, la energía y el bienestar. A partir de estos principios, surgió la urgencia de crear trajes de baño y prendas de verano. La marca se fundó con la visión de ofrecer algo diferente, algo que reflejara la esencia de la libertad y la vitalidad. Así nacieron los diseños atrevidos y vanguardistas que la caracterizan. Además, desde sus inicios ha seguido un camino de compromiso con la sostenibilidad que se refleja en su línea de bikinis hechos de material reciclado. Cada prenda no solo tiene estilo, sino que también es amigable con el medio ambiente. Además, la marca está en sintonía con las últimas tendencias, por lo cual ha atraído a famosas como Dua Lipa y Bad Gyal.

INALBIS: diseños atrevidos y sostenibles inspirando a famosas La marca de trajes de baño española INALBIS tiene un enfoque innovador que se basa en tres pilares fundamentales: diseño atrevido, sostenibilidad y seguimiento de las últimas tendencias. Sin embargo, lo que hace más destacable a esta empresa de moda es que su prioridad es la conciencia ambiental. Su línea de bikinis está confeccionada con material sostenible y reciclable como botellas de plástico, la cual tiene gran resistencia y durabilidad. Cada prenda no solo hará lucir bien en la playa a cualquier mujer, sino que también contribuirá a reducir la huella ecológica. Por ello, muchas celebridades optan por adquirir esta marca. Dua Lipa y Bad Gyal son algunas de las famosas que han apostado por los bikinis INALBIS. Esto se debe también a que los diseños atrevidos y vanguardistas de la marca capturan la esencia de la moda actual. Desde estampados tropicales hasta colores vibrantes, cada bikini es una declaración de estilo.

En definitiva, la nueva línea de trajes de baño femenino de INALBIS ha inspirado a las famosas a usar la marca gracias al estilo de cada prenda y su aporte con el medioambiente. El Maui Earth Top, preferido por Bad Gyal, es uno de estos bikinis, el cual cuenta con una cobertura pequeña, ajuste personalizado y doble forro. Por otro lado, el Maui Mahé Top, el elegido de Dua Lipa, tiene detalles metálicos, estampado Mahé y tela reciclada REPREVE.