BRUNCHIT abre su primer restaurante en Barcelona y llena de flores el Eixample

La cadena española está a punto de iniciar su expansión internacional con la apertura de Brunchit Oporto en las próximas semanas.

BRUNCHIT, la cadena de restaurantes referente en el concepto "Brunch All Day & Everyday", da un paso más en su expansión con la apertura de su primer local en Barcelona, ubicado en C/ d'Aragó, 352, L'Eixample, 08009 Barcelona. Este nuevo establecimiento promete cautivar a los amantes del brunch con una experiencia gastronómica inigualable también en la capital catalana.

Con esta apertura, ya son 11 los restaurantes que la marca española, nacida en Málaga en 2015, posee en España y en tan solo unas semanas llegará a Portugal con la apertura de Brunchit Oporto. Inspirado en la belleza natural y la serenidad de Bali, Brunchit Eixample presenta una fachada espectacular de flores, característica distintiva de la marca, que invita a adentrarse en un espacio acogedor y relajante.

El restaurante, con dos plantas, 160 metros cuadrados además de terraza exterior, se distingue por su atmósfera cálida y acogedora, donde la esencia natural toma una presencia importante gracias al uso de materiales como la madera, el ladrillo de barro cocido y las baldosas hidráulicas artesanales. El mármol y la cerámica añaden un toque de elegancia. El punto focal del interiorismo es un impresionante árbol preservado que domina la sala a doble altura y se integra en el mobiliario, alrededor del cual se dispone una mesa comunal para compartir experiencias. La iluminación también merece una mención especial, con un techo circular de lona tensada que recrea un cielo diurno sobre el árbol, creando una atmósfera única. En la entreplanta, la iluminación resalta la bóveda catalana, un elemento arquitectónico emblemático de la ciudad hasta mediados del siglo XIX.

"Llegar a Barcelona era un sueño. Fue aquí donde descubrí el concepto de brunch y es sin duda la ciudad española que lo vio nacer. Muchos restaurantes europeos fueron pioneros abriendo en Barcelona sus locales y trayéndonos esta maravillosa experiencia gastronómica a todos los niveles. No solo hablo del brunch, también del specialty coffee, la decoración cálida y acogedora, un lifestyle matutino: compartir mesa, música de mañana, olores a dulces y salados... Estos locales tan bonitos y únicos me inspiraron y sentí que podríamos llevar el concepto un poco más allá. Y así, habiendo conocido (y amado) el brunch en Barcelona, volví a toparme con él de nuevo en Bali tiempo después, justo en el momento perfecto. Y ahí nació Brunchit. Brunchit le debe mucho, por tanto, a Barcelona, así que estoy muy feliz de haber aterrizado por fin aquí”, explica Lydia Nieto, fundadora de BRUNCHIT.

Al frente de la cocina de Brunchit Eixample se encuentra Héctor Álamos, un referente internacional en el sector del brunch y que ocupa el cargo de F&B Manager dentro de la compañía. La propuesta gastronómica de Brunchit Eixample es igualmente impresionante, con una amplia variedad de opciones para todos los gustos y preferencias dietéticas. Desde deliciosas tostadas de aguacate hasta exquisitos pancakes salados y dulces, cada plato está cuidadosamente elaborado con ingredientes frescos y de alta calidad. Además, el restaurante ofrece opciones veganas y vegetarianas para satisfacer a todos sus clientes. “La apertura de Brunchit Eixample marca un hito significativo en nuestra estrategia de expansión porque Barcelona es una ciudad tremendamente cosmopolita y, además, es cuna española del brunch. Estamos seguros de que Brunchit Eixample se convertirá en un punto de referencia para los amantes del brunch en Barcelona, público que conocemos bien y sabemos que es muy exigente. Dentro de nuestros planes a corto plazo hay varias aperturas más en otros puntos de la ciudad”, explica Nicola Saponaro, director general de BRUNCHIT.

Con esta apertura, la firma de restaurantes consolida su posición como uno de los destinos de brunch más populares y apreciados, y continúa su imparable expansión en el mercado de la restauración.

Restaurantes BRUNCHIT:

Brunchit Las Letras. Plaza de Matute, 5. 28012. Madrid

Brunchit Malasaña. Noviciado, 12. 28015 Madrid

Brunchit Chueca. Augusto Figueroa, 33. 28004 Madrid

Brunchit Eixample. Calle d'Aragó, 352. 08009 Barcelona

Brunchit Ibiza. Passeig de s'Alamera, 16. 07840 Santa Eulalia

Brunchit Marbella. Francisco Nte., 5. 29602 Marbella

Brunchit Palma. Carrer Capellers, 2. 07002 Palma de Mallorca

Brunchit Alicante. Av. de la Condomina, 40, Local 21. 03540 Alicante

Brunchit Carretería. Carretería, 46. 29008 Málaga

Brunchit Alcazabilla. Alcazabilla, 15. 29015 Málaga

Brunchit Alhóndiga. Alhóndiga, 2. 29005 Málaga