Lepant y Ronda de Dalt Residencial revolucionan el cuidado de los mayores con la Terapia Animal

Introduciendo una metodología única basada en los 5 conectores, estas residencias permiten que los mayores disfruten de la compañía de mascotas y participen en talleres con animales Ubicadas en una zona privilegiada de Barcelona, Lepant Residencial y Ronda de Dalt Residencial ofrecen una atención gerontológica especializada, dirigida a mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Con más de 25 años de experiencia en la gestión de residencias para ancianos, estas instituciones se han consolidado como un referente en el cuidado y el bienestar de sus residentes.

A través de un equipo multidisciplinario de profesionales altamente cualificados y comprometidos con un plan de formación continua, Lepant Residencial y Ronda de Dalt Residencial aseguran una oferta amplia y de calidad en servicios de desarrollo personal y atención sociosanitaria.

Una metodología basada en la filosofía de los 5 conectores

El cuidado en Lepant Residencial y Ronda de Dalt Residencial se distingue por su metodología de trabajo, que se fundamenta en la filosofía de los 5 conectores: animales, niños, naturaleza, arte y sentimiento de utilidad. Esta aproximación holística al bienestar de los residentes promueve un ambiente que estimula tanto el cuerpo como la mente, ofreciendo actividades y terapias que fomentan la conexión con estos elementos esenciales para una vida plena y satisfactoria.

Terapia Animal

Dentro de estos conectores, el enfoque en los animales juega un papel crucial. La terapia animal, incluyendo la presencia de un perro terapéutico y la ocasional alegría de camadas de gatitos por la residencia, ha demostrado ser fundamental en el fortalecimiento del bienestar emocional y físico de los residentes. Estas interacciones no solo mejoran la salud mental y fomentan la actividad física, sino que también potencian el sentido de conexión y pertenencia entre los residentes, sus compañeros de vida animal y la comunidad residencial en general.

Reconociendo la profunda importancia del vínculo entre los ancianos y sus mascotas, Lepant Residencial y Ronda de Dalt Residencial permiten y animan a los residentes a vivir con sus propias mascotas. Esta política subraya el compromiso de las residencias con el bienestar integral de sus residentes, asegurando que no se vean obligados a separarse de sus compañeros de vida no humanos, que son una fuente constante de consuelo, alegría y amor incondicional.

"La introducción de la terapia animal en nuestra residencia ha transformado la vida diaria de nuestros mayores", afirma la terapeuta ocupacional de Lepant Residencial. "Ver la sonrisa en sus caras al interactuar con los animales es verdaderamente gratificante y valida nuestro enfoque centrado en el bienestar emocional".