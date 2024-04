IGM Financial selecciona a Eviden para prestar servicios de computación en la nube

Eviden, la empresa del Grupo Atos líder en digitalización, cloud, big data y seguridad, anuncia que ha sido seleccionada por IGM Financial Inc. (IGM) (TSX: IGM), una de las principales empresas diversificadas de gestión de patrimonios y activos de Canadá, para un contrato de un año para migrar sus actuales activos de centros de datos a una solución moderna, ágil y segura construida sobre las plataformas Microsoft Azure y Google Cloud Eviden ayudará a avanzar en la transformación digital en curso de IGM apoyando su paso a la nube, aprovechando el conjunto de herramientas Cloudamize Studio de Eviden, el Centro de Migración a la Nube y la experiencia en modernización.

Con las evaluaciones de riesgo críticas para el proceso del cliente, la experiencia de Eviden en la implementación de una arquitectura escalable y ágil permitirá a IGM mitigar el riesgo y proporcionar una mayor visibilidad para la presentación de informes y rectificación. La entrega combinada de soluciones proporcionará a IGM un modelo nativo en la nube que ayudará a impulsar el retorno de las inversiones y los resultados empresariales a través de un mayor control, velocidad y escalabilidad.

"El énfasis en las asociaciones Eviden a través de clientes e hiperescaladores significa una alianza estratégica centrada en reunir habilidades y conocimientos especializados para garantizar un proceso de transformación exitoso y eficiente", dijo Ed Nemes, responsable de Eviden en Canadá, Atos Group. "Esta colaboración fortalece nuestra posición en el mercado canadiense de servicios financieros y también sirve como piedra angular para el esfuerzo de IGM no solo para modernizar sus plataformas tecnológicas, sino también para posicionarse para operaciones tecnológicas sostenidas e innovadoras en el panorama empresarial en rápida evolución".

"Estamos encantados de trabajar con Eviden, cuya amplia de experiencia ayudará a avanzar y modernizar nuestra infraestructura tecnológica", dijo Sam Burns, Director de Información de IGM Financial. "Este es otro paso importante en nuestro viaje de transformación digital en curso que nos permitirá servir mejor a las necesidades financieras de los canadienses".

Eviden tiene relaciones y experiencia desde hace mucho tiempo con las principales empresas de nube pública, incluidas Microsoft Azure y Google Cloud, lo que permite enfoques digitales personalizados para sus clientes que buscan diversas soluciones. En enero, Eviden anunció su asociación de cinco años con Microsoft para impulsar la transformación digital y potenciar las empresas con tecnologías avanzadas, y en noviembre, para ayudar a clientes de todos los sectores a migrar a la nube y facilitarles el uso de Azure OpenAI Service.

Con más de 19.500 expertos en la nube en todo el mundo y cuatro centros globales de la nube, Eviden es un asesor de confianza para proporcionar experiencia en la transformación en cada etapa del recorrido de la nube, cumpliendo con la promesa de permitir la agilidad del negocio, la optimización continua, la innovación a gran velocidad y el crecimiento de sus clientes. Más información en Eviden Cloud.