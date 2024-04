Intar, la primera emisora digital de España impulsada por Inteligencia Artificial desafía los límites de la radiodifusión

Intar, la primera emisora digital íntegramente generada por inteligencia artificial, aterriza en España reinventando la experiencia radiofónica. Esta innovadora plataforma, impulsada por la veterana empresa Forma Comunicación SA, presenta una programación completa con un cautivador mix de música actual, noticias y magazines. Intar promete desafiar las expectativas y explorar todo el potencial del medio radiofónico en la era digital Intar, la primera radio digital íntegramente generada por inteligencia artificial (IA) en España, marca una nueva era en el panorama mediático. Impulsada por avanzadas tecnologías de IA, presenta una oferta diversa y dinámica que cambia en tiempo real, adaptándose al comportamiento de la audiencia.

La radio será presentada de forma oficial el miércoles 24 de abril a las 10.00h en la Facultad de las Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (Sala Alexievich, Avda. Complutense, 3, Edificio Principal, Segunda planta).

El contenido de Intar se selecciona mediante la implementación de tecnología de IA, que considera las estadísticas de escucha en tiempo real para ofrecer una programación adaptada a las preferencias de los oyentes. Esta innovadora emisora no solo reproduce música, sino también ofrece a su audiencia magazines, noticias y otros contenidos de interés.

La tecnología que impulsa Intar posee capacidades de aprendizaje y adaptación, permitiendo una interacción continua con los oyentes. Esta funcionalidad representa un avance significativo respecto a las emisoras tradicionales, al romper con los paradigmas de la programación estática y dar paso a una experiencia personalizada y en constante evolución.

Intar es el resultado de la labor de Forma Comunicación SA, empresa liderada por Eduardo Brey, que cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector. La gestión de la comunicación y aspectos digitales ha sido encomendada a la agencia IBP Digital.

La misión de Intar, en palabras de su equipo, es demostrar que "el máximo potencial de la radio está aún por alcanzar". Y es que, más allá de introducir tecnología de IA en la radiodifusión, Intar representa un desafío a la concepción actual de la radio, y una propuesta para conectar con la audiencia de una forma innovadora.

No obstante, el proyecto de Intar no se limita a su oferta actual. La emisora digital tiene la mirada puesta en el futuro, buscando constantemente maneras de innovar y mejorar la experiencia del oyente. Aunque su programación ya cuenta con una amplia variedad de contenido, la emisora sigue buscando nuevas formas de sorprender a su audiencia y desafiar lo establecido.

Con el lanzamiento de Intar, se marca un antes y un después en la historia de la radio. La combinación de tecnología puntera con una visión innovadora sobre el medio promete revolucionar la forma en que se escucha la radio. En palabras del equipo de Intar, "la radio que estabas esperando ya está aquí".

