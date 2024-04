Allianz Soluciones de Inversión amplía su oferta con nuevos fondos con foco en la sostenibilidad

Cinco de los seis fondos promueven las inversiones sostenibles y contribuyen positivamente al medio ambiente y la sociedad. Con horizonte en el largo plazo, dan respuesta a diferentes intereses de los clientes. Los dos fondos con estrategia global tienen un fuerte componente de renta variable Allianz Soluciones de Inversión, la agencia de valores del Grupo Allianz, ha anunciado el lanzamiento al mercado de seis nuevos fondos de inversión, que se suman así a su cartera para completar la oferta de fondos actuales. El objetivo de estas nuevas soluciones es ofrecer un abanico más amplio que cubra todas las necesidades actuales de los clientes.

Gestionados por Allianz Global Investors (AGI), cinco de los nuevos fondos promueven las inversiones sostenibles y contribuyen positivamente en el medio ambiente y la sociedad. Han sido diseñados para aquellos clientes que, además de buscar un crecimiento de su capital en un horizonte a largo plazo (entre 3 y 5 años) busca también tener un impacto positivo sobre el medioambiente y la sociedad.

Fondos Allianz Better World

Dos fondos invierten en una combinación diversificada de acciones seleccionadas para invertir en un grupo específico de ODS’s como el cambio climático, la desigualdad o la degradación del medio ambiente. Se comprometen a realizar más del 80% de inversiones sostenibles.

Allianz Better World Dynamic – Gran parte de la proporción en acciones está destinada a sectores como la tecnología de la información y la sanidad.

– Gran parte de la proporción en acciones está destinada a sectores como la tecnología de la información y la sanidad. Allianz Better World Moderate – Invierte en mercados de renta variable que generan resultados sociales y medioambientales positivos y, también, en bonos verdes, bonos sociales y bonos vinculados a la sostenibilidad. Estrategia focalizada en los ODS

Los gestores del fondo se centran en empresas que ofrecen soluciones en la gestión de recursos hídricos o de mejora del suministro, la eficiencia o la calidad del agua (ODS 6 y ODS 12).

Allianz Global Water – Invierte en los mercados de renta variable globales, especialmente en empresas involucradas en la gestión de recursos y escasez de agua y sus problemas de calidad y ayuda a mejorar la sostenibilidad de los recursos hídricos mundiales. Algunos de los sectores que completan esta cartera son la industria y los servicios de utilidad pública. Estrategia centrada en Ciberseguridad

Junto con el fondo Allianz Inteligencia Artificial cubre las necesidades de los clientes que desean invertir en las tecnologías más punteras.

Allianz Cyber Security – Invierte en los mercados de renta variable globales, especialmente en empresas cuyos negocios se benefician de la ciberseguridad o están relacionados con ella. Incluye desde empresas de seguridad informática y recuperación ante desastres hasta capacitación de usuarios finales. Fondos con una estrategia global

Enfocados a aquellos clientes con mayor apetito de riesgo, tienen un fuerte componente de renta variable.

Allianz Global Equity Unconstrained – La gestión de este fondo se hace con arreglo a la intensidad de los gases de efecto invernadero (GEI). Invierte principalmente en los mercados de renta variable globales para lograr una cartera concentrada con potencial de rentabilidad. Un mínimo del 80% de los activos del fondo se utiliza para cumplir las características medioambientales o sociales promovidas por el fondo.

– La gestión de este fondo se hace con arreglo a la intensidad de los gases de efecto invernadero (GEI). Invierte principalmente en los mercados de renta variable globales para lograr una cartera concentrada con potencial de rentabilidad. Un mínimo del 80% de los activos del fondo se utiliza para cumplir las características medioambientales o sociales promovidas por el fondo. Allianz Oriental Income – Invierte al menos el 50% en acciones, de las cuales al menos el 80% deben ser acciones de empresas en la región de Asia-Pacífico. Asimismo, el fondo puede invertir el resto de sus activos en mercados de bonos. Con los productos de Allianz Soluciones de Inversión, Allianz Seguros ofrece a sus clientes una cartera completa de productos con el objetivo de convertirse en un actor relevante en la gestión del ahorro de los ciudadanos. Así, además de fondos de inversión y planes de pensiones, ofrece seguros unit linked, productos de ahorro a largo plazo o productos de decesos.

Sobre Allianz Seguros

Allianz Seguros es la principal filial del Grupo Allianz en España y una de las compañías líderes del sector asegurador español. Para ofrecer los mejores resultados para sus más de 3 millones de clientes, la compañía apuesta por la cercanía física (a través de sus Sucursales y Delegaciones con cerca de 2.000 empleados/as y su red de más de 10.000 mediadores), y tecnológica (mediante herramientas como su aplicación para smartphones y tabletas, su área de eCliente de la web corporativa, y sus más de 500.000 SMS enviados anualmente a sus clientes).

Cuenta con una de las gamas de productos más completa e innovadora del mercado y se basa en el concepto de seguridad integral. Por eso, los productos y servicios que ofrece la compañía van desde el ámbito personal y familiar al empresarial, ofreciendo desde seguros de Vida, Autos, Hogar, Accidentes, o Salud, pasando por Multirriesgos para empresas y comercios, hasta las soluciones aseguradoras personalizadas más complejas.