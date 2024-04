"Cada vez son más las parejas de mujeres que acuden al método ROPA para lograr una maternidad compartida"

La ginecóloga Estefanía Rodríguez, responsable del servicio de Reproducción Asistida de Policlínica Gipuzkoa y el Hospital Quirónsalud Donostia, afirma que es un método sencillo y con una alta tasa de éxito "La elección de la donante de óvulos es un aspecto crucial en el método ROPA".

"El método ROPA ofrece un 60% de posibilidades de embarazo por cada transferencia embrionaria".

El servicio de ginecología y obstetricia de Policlínica Gipuzkoa y la unidad de reproducción asistida del Hospital de Día Quirónsalud Donostia, que dirige la ginecóloga Estefanía Rodríguez, es el decano de la especialidad en Gipuzkoa en lo que a innovación en reproducción asistida se refiere y un referente con más de 6.000 embarazos logrados mediante estas técnicas. En este sentido, la responsable del servicio destaca el hecho de que uno de los métodos más demandados precisamente entre parejas de mujeres es el método ROPA, una técnica especialmente diseñada para parejas de mujeres que desean tener un hijo biológico de forma compartida.

El Método ROPA (Recepción de Ovocitos de la Pareja), consiste en una forma de fecundación in vitro (FIV), en la cual, una de las mujeres de la pareja dona los óvulos, mientras que la otra es la receptora y quien alojará el embrión en su útero hasta el nacimiento del bebé. Para que el proceso se desarrolle adecuadamente, Estefanía Rodríguez resalta que "lo primero es estudiar la fertilidad de ambas mujeres. En una de ellas vamos a hacer un tratamiento de estimulación ovárica mediante una medicación que se inyecta y que va a hacer que se ovule más de un óvulo en un único ciclo". "Este tratamiento -explica- dura en torno a 10-12 días y después se extraen los óvulos y se fecundan con espermatozoides de semen donante previamente seleccionado. Finalmente, se transfiere este embrión a la otra mujer de la pareja para conseguir el embarazo".

En opinión de la responsable del servicio de reproducción asistida del Hospital Quirónsalud Donostia, "la elección de la donante de óvulos es un aspecto crucial en este método". Estefanía Rodríguez recomienda que "la mujer que done los óvulos sea la que tenga mejores condiciones de fertilidad, que normalmente suele ser la que sea más joven o la que tenga una mayor cantidad de óvulos, algo que habremos podido comprobar en el estudio previo de fertilidad".

Alta tasa de éxito

La Unidad de Reproducción Asistida del Hospital Quirónsalud Donostia cuenta con una dilatada experiencia en la práctica de este método y su responsable, la ginecóloga Estefanía Rodríguez, afirma con seguridad que "por cada transferencia embrionaria mediante el método ROPA, existe un 60% de posibilidades de embarazo", añadiendo que lo habitual es que, tras tres intentos, esto se traduzca en un 95% de posibilidades de embarazo en mujeres menores de 36 años.

En opinión de Estefanía Rodríguez, "además de ser efectivo, el Método ROPA es un proceso relativamente sencillo y rápido, lo que lo convierte en una opción ideal para muchas parejas de mujeres, ya que es una técnica con unos procesos bastante sencillos que no son muy prolongados en el tiempo y nos permite la posibilidad de tener una maternidad compartida en parejas de mujeres".

Sin embargo, es importante tener en cuenta que mantener un estilo de vida saludable también puede influir en el éxito del tratamiento. De ahí que Estefanía Rodríguez recomiende que "para mantener una buena fertilidad, es esencial llevar una vida sana, mediante una dieta mediterránea con bajo contenido en grasas y azúcares y hacer deporte, evitando el sedentarismo".