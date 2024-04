Panel Sandwich Group refuerza su liderazgo en la construcción y la economía española

El innovador fabricante aragonés Panel Sandwich Group ha sido incluido, por cuarta vez, en el prestigioso ranking FT1000 del Financial Times, marcando un hito en la industria de la construcción en España y consolidando su posición en la economía nacional e internacional En un ámbito tradicionalmente dominado por enfoques convencionales, Panel Sandwich Group ha irrumpido como un referente de innovación y crecimiento. La entidad zaragozana ha marcado un hito en la industria tanto en España como en Europa. Por cuarta vez, y tercera consecutiva, la compañía ha sido incluida en el prestigioso ranking FT1000 del Financial Times, destacando no solo como una de las diez firmas españolas, sino también como la única aragonesa y primera en el sector de la construcción en España en obtener este reconocimiento hasta en cuatro ocasiones.

Fundada en 2009 por Óscar López-Blanco Ezquerra, Panel Sandwich Group se ha distinguido por su capacidad de establecer sinergias, visión de futuro, y un compromiso firme con la sostenibilidad y la calidad. La constante presencia en el ranking FT1000, en 2018, 2022, 2023 y ahora en 2024, es un reflejo de un desarrollo acelerado, adaptativo y continuo en un mercado global altamente competitivo.

Este reconocimiento no solo reafirma el liderazgo de Panel Sandwich Group en la región y a nivel nacional, sino también su relevancia en el escenario europeo. La inclusión en este ranking además de celebrar su éxito, también resalta el potencial económico y empresarial de Aragón en un contexto nacional e internacional.

Con una perspectiva táctica enfocada en la sostenibilidad y la responsabilidad social, además de la incorporación de tecnologías avanzadas y el uso de marketing digital, Panel Sandwich Group ha logrado adecuarse y prosperar. La expansión de su red logística, incluyendo nuevos centros en la Península y en Francia, ha sido clave para su trayectoria exitosa.

López-Blanco (CEO) considera este logro como un testimonio del enfoque y determinación de la compañía. Con un equipo de casi 60 profesionales, la firma sigue fiel a sus estándares de excelencia e innovación constante.

Panel Sandwich Group no solo ha establecido un precedente en la industria de la construcción, sino que también se ha convertido en un modelo a seguir en el sector a nivel nacional. Como parte de CEPYME500, demuestra que, con adaptación, visión estratégica y compromiso, el éxito es alcanzable en cualquier sector.

La empresa invita a arquitectos, constructores, profesionales y particulares a conocer sus soluciones específicas para cada proyecto. Con un equipo de expertos preparado para proporcionar asesoramiento y presupuestos ajustados, Panel Sandwich Group garantiza siempre la máxima calidad y eficiencia, continuando su camino hacia el Olimpo y dejando una huella indeleble en el panorama empresarial.