Paneles solares y tomas de corriente portátiles, aliados perfectos para no quedarse sin batería en el campo o en la playa

Telco Accessories Group (TAG) estrena los paneles SolarBoosters y las tomas de corriente Portable Power Socket, para proporcionar batería a cualquier dispositivo móvil que se quiera usar al aire libre. El máximo responsable de la compañía en España, Luis Miguel Manjón, asegura que TAG responde a la necesidad de un usuario "que no quiere quedarse sin batería antes de volver a casa después de un día en el campo o en la playa" Con la llegada del buen tiempo, sumado al cambio horario, se alargan las actividades que se realizan con luz solar. Se multiplican las escapadas, las excursiones y, en definitiva, los días que se pasan fuera de casa y al aire libre. Y es ahí donde cobran importancia los paneles solares para cargar de manera cómoda los dispositivos móviles.

Y es que todo usuario no quiere pensar en quedarse sin la batería de sus móviles, tabletas, GoPro, drones o auriculares. Y esa es la premisa que ha llevado a Telco Accessories Group (TAG) a estrenar los SolarBoosters, que ofrecen una potencia de carga rápida de hasta 28W gracias a la luz del sol. Para Luis Miguel Manjón, máximo responsable en España de TAG, "el usuario sin batería busca siempre una carga rápida y estable. Hartos de la obsolescencia programada, la gente quiere que los dispositivos duren y no quedarnos sin batería antes de volver a casa después de un día en el campo o en la playa".

Los SolarBoosters elaborados por TAG permiten, gracias a dos conectores USB, una energía ilimitada que los usuarios pueden disfrutar de día y de noche, pudiendo cargar cualquier dispositivo en cualquier momento y lugar y sin necesidad de buscar un enchufe, algo complicado si se está disfrutando de una barbacoa o tumbados bajo una sombrilla.

En la misma línea de los paneles solares se encuentran las tomas de corriente Portable Power Socket 100W, diseñadas también para las actividades al aire libre, con las que despreocuparse de buscar un enchufe para cualquiera de los dispositivos. Fuente de alimentación de 25.600 mAh (92 Wh), contiene un enchufe de 100 W, varias salidas USB y logra cargar un teléfono móvil 4 veces, un portátil 2,5 veces o incluso se le puede dar energía a una pequeña nevera durante 1,5 horas.

Manjón, con más de 20 años trabajando en el sector de la electrónica de consumo, asegura que "TAG sabe que la gente que hace turismo rural o que visita calas inolvidables no quiere quedarse incomunicada. Y para eso se necesita un buen terminal y una buena batería". El máximo responsable en España de TAG también recuerda la apuesta de la compañía neerlandesa por el medio ambiente, contando cada vez más con materiales reciclados y sostenibles a la hora de diseñar y fabricar sus dispositivos y accesorios como la utilización de plásticos reciclados certificados GRS y aluminio reciclado.

Los modelos mencionados refuerzan la idea de que TAG se reinventa y aumenta su flota de accesorios de carga de alta calidad y sostenibilidad. Centrados en hacer más autónoma la experiencia del usuario, TAG ofrece dispositivos tech imprescindibles para no perder prestaciones ni autonomía.

Sobre Telco Accessories Group (TAG)

Telco acumula ya una experiencia más que contrastada en el sector tech y desarrolla desde hace 12 años todo tipo de accesorios para dispositivos móviles sostenibles para trabajar de manera eficiente desde cualquier lugar. Telco no se frena en su afán de crecer y en los últimos años la firma neerlandesa se ha convertido en Telco Accessories Group (TAG). Que, con enseñas como Just in Case, Xtorm, Gecko Covers, LINQ by Elements y Njord by Elements, aportan al grupo innovación, tecnología y diseño.

TAG tiene una prioridad: la sostenibilidad y durabilidad de sus dispositivos. Así, se combate la reposición y la contaminación innecesaria. TAG fabrica con materiales cada vez más sostenibles como los plásticos reciclados GRS de calidad o aluminio 100% reciclado.