Scire Formación analiza la importancia de la evaluación clínica en motricidad orofacial

Ser un buen logopeda competente en el ámbito de la motricidad orofacial requiere tener un profundo y sólido conocimiento del sistema miofuncional orofacial. El curso intensivo de motricidad orofacial está diseñado para proporcionar los conocimientos esenciales en evaluación, un pilar fundamental en el proceso terapéutico La motricidad orofacial, es el campo de la Fonoaudiólogía/Terapia de lenguaje/logopedia encargado del estudio, investigación, prevención, evaluación, desarrollo, habilitación, perfeccionamiento y rehabilitación de los trastornos congénitos o adquiridos del sistema miofuncional orofacial y cervical, así como de sus funciones, tales como succión, masticación, deglución, respiración y fonoarticulación, desde la gestación hasta el envejecimiento.

Su objetivo principal se centra en conseguir el equilibrio del Sistema Estomatognático (SE) (Ferreira, Danasceno, Da Silva & Andrade. 2006; Maciel, Albino & Pinto, 2007 en Berwig, Silva, Busanello, Almeida, Bolzan, Hennig & Krob, 2010).

Por tal motivo, la evaluación clínica de la motricidad orofacial es considerada una etapa fundamental en el proceso de diagnóstico fonoaudiológico/Logopédico, ya que posibilita la comprensión de las condiciones anatómicas y funcionales del SE. Tales hallazgos permiten establecer tratamientos, proporcionar datos sobre el pronóstico y definir o determinar la necesidad de posibles derivaciones. (Flores, Berretin, Beltrati & Queiroz, 2009; Berwig et al, 2010).

Es posible adquirir habilidades fundamentales en evaluación terapéutica con la prestigiosa Fga. Mariana Ferreiro. Titulada por la Universidad de Brasil y especialista en motricidad orofacial por CEFAC, con más de veinte años de experiencia clínica. Magíster y doctorada en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona. Coordinadora de cursos de posgrado en España y Portugal, formadora de cursos internacionales en Brasil, España, Portugal, Italia, México y Costa Rica. Gran profesional clínica e investigadora apasionada.

El curso intensivo de motricidad orofacial está diseñado para proporcionar los conocimientos esenciales en evaluación, un pilar fundamental en el proceso terapéutico. Se aprenderá a evaluar e interpretar resultados de protocolos clínicos e instrumentales con una precisión sin precedentes, lo que permitirá diseñar planes terapéuticos más eficaces y asertivos.

¿Por qué Hands On?

El método Hands On no es solo un enfoque pedagógico; es una experiencia transformadora que convierte a la persona en el protagonista de su propio aprendizaje. Al aprender mediante el uso activo de las manos, no solo se absorbe información de manera más efectiva, sino que también se mejora la retención de conocimientos.

En el curso de motricidad orofacial presencial, se proporcionará los conocimientos esenciales para una evaluación efectiva, una pieza clave en el proceso terapéutico. Sin una evaluación adecuada, la planificación terapéutica se ve comprometida. Se aprenderá a evaluar e interpretar resultados de protocolos clínicos e instrumentales, permitiendo una mayor objetividad y conductas terapéuticas más asertivas.

Objetivo general: Introducir a los alumnos a los diversos protocolos clínicos para la recopilación de datos y estimular el razonamiento clínico a partir de la interpretación de hallazgos obtenidos en las sesiones de evaluación.

Objetivos específicos: Enseñar al alumno logopeda a utilizar diferentes protocolos en el área de la motricidad orofacial para evaluar estructuras y funciones estomatognáticas. Desarrollar el razonamiento clínico a partir de la interpretación de resultados encontrados en distintos procesos de evaluación.

Dirigido a: Logopedas, Fonoaudiólogos y Estudiantes de último curso del Grado de Logopedia.

Este curso intensivo está especialmente diseñado para aquellos que buscan llevar sus habilidades al siguiente nivel. "Bienvenidos logopedas y fonoaudiólogos con pasión por el aprendizaje continuo. También extendemos la invitación a estudiantes de último curso del Grado de Logopedia que deseen anticiparse al éxito profesional".

¿Por qué elegir este curso?

Contenido adaptado en experiencia y conocimientos.

Enfoque específico en las necesidades de logopedas y fonoaudiólogos.

Oportunidad perfecta para estudiantes de último curso que buscan destacar desde el principio. "Prepárate para sumergirte en un ambiente de aprendizaje diseñado para potencia el crecimiento y éxito profesional", animan.

Por qué elegir Scire Formación:

Variedad de Temas sobre Logopedia, Psicología, Terapia Ocupacional. ⁠Certificación: Un certificado que no solo demuestra conocimientos, sino también el esfuerzo y dedicación. ⁠Atención personalizada: En Scire Formación se cuenta con una atención personalizada de tutores especializados. Material especializado: material especializado creado por profesionales del sector.

