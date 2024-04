Creo conveniente decir que sobre el tema de la aprobación del aborto la Iglesia, contraria a esta supresión, no actúa en interés de parte, sino al servicio del cimiento de la civilización, la de las luces, de la igualdad y la fraternidad. Y lo hace apuntando a la verdadera naturaleza del aborto que, además, se enunciará ahora bajo la forma de un derecho humano, lo cual implica la reivindicación tremenda del “derecho a suprimir una vida humana”.

He aquí la verdadera naturaleza de un hecho que, a la luz de la mayoría parlamentaria y de los sondeos de opinión, en Francia y en buena parte de Europa, no es ya ni siquiera un dilema moral. Ésta, y no la patética banalidad de la clase política francesa, es la verdadera tragedia de este momento histórico.