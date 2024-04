Ayer, mientras me dirigía a un bar de la calle Miguel Servet de Zaragoza para comer, observé que la puerta de un contador estaba abierta. Como era de chapa y de grandes dimensiones, pensé que alguien se podía hacer daño si chocaba contra ella y busqué un palo para que se mantuviera cerrada.

Al poco de encajar la puerta con el palo, una ráfaga de viento bruscamente la abrió. Con tan mala suerte, que en ese momento pasaba por allí un señor y le dio un golpe en las narices. El hombre cayó al suelo y quedó inconsciente después de recibir un fuerte golpe en la nuca de la cual zona salía un reguero de sangre.

En seguida se formó un corrillo de gente que me preguntaba qué había pasado. Después de contarles mi versión de los hechos: unos me culpabilizaban de la muerte del señor por cerrar la puerta del contador, otros decían que fue la fatalidad, otros que si el destino, otros que si Dios, otros que no tenía por qué meterme donde no me llamaban, otros que tenía que haber llamado al Ayuntamiento para que lo arreglasen ellos y dejarme de tonterías, otros me aconsejaban que desapareciera porque tendría problemas cuando llegara la policía… Yo insistía en que mi intención era evitar aquello que causé, pero nadie me escuchaba.

¿Usted qué opina: hice mal o bien al poner el palo para atrancar la puerta? ¿Tienen algún valor las buenas intenciones? ¿Qué ha de primar?