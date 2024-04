La importancia de listar una empresa en Google y contar con servicios de posicionamiento web, por Deseo Marketing

Listar una empresa en Google, en esta era digital, ayuda con la visibilidad online y es un factor crucial para el éxito de negocios de múltiples sectores y tamaños. Particularmente, las empresas locales tienen mucho que ganar al aprovechar las herramientas gratuitas que Google ofrece para posicionarse en los primeros resultados de una búsqueda.

Sin embargo, a pesar de que estos son recursos eficientes, son muchos los emprendimientos que aún no los emplean. En consecuencia, se pierden oportunidades valiosas de crecimiento en el mundo digital.

Con respecto a esto, Deseo Marketing, agencia de marketing especializada en servicios de posicionamiento web, ofrece, a continuación, más información sobre la importancia de listar una empresa en Google.

Claves para listar una empresa en Google Los profesionales de esta agencia destacan que Google no es solo un motor de búsqueda, sino que también es el primer punto de contacto entre una empresa y sus clientes potenciales. Por esta razón, es importante aprovechar las herramientas que mejoran la visibilidad de un sitio web.

Una de las más destacadas es Google My Business, un recurso que garantiza que un negocio aparezca en búsquedas locales y en la sección Maps de esta plataforma. Asimismo, al crear una ficha en este apartado es posible proporcionar información útil a los usuarios sobre el horario comercial, ubicación y servicios de una empresa. Por otro lado, la herramienta Google Analytics permite evaluar el rendimiento de un sitio web para comprender cómo los usuarios interactúan con su contenido.

En cualquier caso, ubicarse entre las primeras posiciones de los resultados de los motores de búsqueda, es esencial para atraer más tráfico y clientes potenciales a un sitio web. Para ello, hay que poner en marcha algunas prácticas SEO, como la investigación de palabras claves que utilizan los usuarios para encontrar servicios o productos que necesitan. Además, para atraer visitas hay que crear contenido de calidad y trabajar en la generación de vínculos externos (backlinks).

Todos estos aspectos ayudarán a Google a entender cuáles son los servicios o productos que ofrece un negocio. Entonces, el SEO es una manera de mejorar los resultados de visibilidad y conversión de un sitio web.

