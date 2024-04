Duncan Taylor Distillery presenta Black Bull Whisky en España

Duncan Taylor Scotch Whisky Ltd, un destacado embotellador independiente de whisky escocés, se ha asociado con el importador de bebidas Qantima Group con la misión conjunta de hacer crecer el portafolio de Duncan Taylor en el mercado español.

Fundada en 1938, Duncan Taylor Scotch Whisky Limited es un especialista en comercio de whisky independiente con una de las mayores colecciones de barriles de whisky escocés de malta única y grano único en propiedad privada. Hoy en día, la empresa comercializa estos codiciados licores a través de una impresionante gama de marcas galardonadas, todas embotelladas en su sede en Huntly.

Además de la variedad de embotellamientos de barril único, Duncan Taylor Scotch Whisky Ltd es el orgulloso propietario de las marcas de whisky mezclado Black Bull.

Black Bull fue producido por primera vez como un blend por los mezcladores con sede en Dundee, George Willsher & Company, en la década de 1860 y cobró notoriedad después de la derogación de la prohibición en los Estados Unidos en la década de 1930.

Para finales de la década de 1980, Black Bull se había convertido en un nombre muy conocido en los EE. UU. También se ha vendido en varios países de Europa, siendo Italia el más prominente.

Hoy en día, la marca se vende en todo el mundo y ha sido condecorada con muchos premios prestigiosos, incluyendo medallas de oro del International Spirits Challenge y el premio al Mejor Whisky Escocés Mezclado en los World Whisky Awards.

Black Bull no se ve limitado por la filtración en frío, lo que permite que el carácter de cada whisky cuidadosamente seleccionado brille en su máximo potencial, dando como resultado una mezcla única que destaca en su campo.

Qantima Group se está consolidando como una de las mejores empresas de distribución en bebidas premium, importando en exclusiva marcas como El Dorado, Alkkemist Gin, 44º N Gin, Compass Box, Waterford, Compagnie Des Indes, DeadHead Ron, Ryoma Handcrafted Japanese Rum, Sikkim. Gin, Piñaq The Exclusive Liqueur, Carbon Champagne y Hine Cognac, entre otras marcas de su amplio portafolio de marcas premium.

Además, su CEO, Manuel Villa, ha comunicado que pronto llegarán más novedades al mercado español.