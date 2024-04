La startup española MYHIXEL lanza su nueva solución para la disfunción eréctil

La startup española MYHIXEL vuelve a revolucionar el mundo de la salud sexual masculina con un nuevo producto que mejorará la vida íntima de los hombres MYHIXEL, la innovadora marca enfocada en el bienestar sexual masculino, arranca su campaña en Kickstarter para presentar, en primicia, MYHIXEL Ring, su nuevo producto diseñado por especialistas para combatir la disfunción eréctil. Gracias a esta campaña, los usuarios podrán reservar su anillo antes de su llegada oficial al mercado, prevista para el próximo otoño.

La marca, que en 2022 lanzó a través de Kickstarter su exitosa solución para el control eyaculatorio, presenta ahora en la plataforma su última creación, destinada a los hombres con disfunción eréctil o para aquellos que quieran mejorar la calidad de sus erecciones en sus relaciones íntimas.

MYHIXEL lleva más de 6 años innovando para la salud sexual masculina, y ha ayudado a más de 35.000 hombres a mejorar el control del clímax con MYHIXEL Control. Ahora, con este nuevo producto, se afianza como una compañía rompedora con la intención de abordar todos los campos necesarios que ayuden a mejorar la vida sexual del hombre y llevarla al siguiente nivel de satisfacción. Tal y como afirma Patricia López, CEO de MYHIXEL: "El lanzamiento de MYHIXEL Ring es el paso definitivo para afrontar de una manera holística las preocupaciones del hombre en materia sexual".

MYHIXEL Ring cuenta con una forma única en el mercado, tal y como afirma Jesús E. Rodriguez, director del Instituto Sexológico Murciano, "MYHIXEL Ring representa una innovación prometedora en el campo de la salud sexual masculina, ofreciendo una solución no invasiva que combina la ciencia del control eréctil con la tecnología Su diseño se basa en principios sexológicos que buscan mejorar la calidad de los encuentros y el control sobre la erección, lo que puede ser especialmente beneficioso para aquellos que buscan manejar la disfunción eréctil sin recurrir a fármacos o terapias convencionales".

Para su desarrollo, han participado profesionales de la salud e ingenieros centrados, tanto en la comodidad y la seguridad, como en la eficacia del producto. Con este objetivo, MYHIXEL se ha asociado con Sardi Group, un centro suizo de diseño, expertos en innovación médica, convirtiendo el anillo en el más novedoso del sector.

¿Cómo funciona MYHIXEL Ring?

Durante una erección, los vasos sanguíneos del pene permiten que los cuerpos cavernosos se dilaten, gracias a la entrada del flujo sanguíneo. Para mantener dicha erección, es importante que este flujo permanezca en el pene hasta el final de la actividad sexual. Ahí es cuando entra en juego la funcionalidad del anillo. Gracias a la presión que ejerce sobre la base del pene, el anillo impide el escape del flujo sanguíneo de los cuerpos cavernosos, lo que permite mantener la erección durante más tiempo. No solo esto, el innovador diseño de MYHIXEL Ring, protege la uretra y el cuerpo esponjoso que la rodea, lo que permite un alivio de presión en esta zona, mejorando la satisfacción general del usuario y favoreciendo una eyaculación indolora y placentera.

MYHIXEL Ring ha sido creado específicamente para todo tipo de penes gracias a la elasticidad de su material, y como no todos necesitan el mismo nivel de presión, MYHIXEL ofrece tres modelos distintos, (LIGHT, FIRM e INTENSE). Cada modelo cuenta con una banda elástica diferente, que permite al usuario elegir la presión más adecuada, ofreciendo una experiencia personalizable adaptada a la comodidad y satisfacción individuales.

En definitiva, con este nuevo producto en su catálogo, MYHIXEL ahonda en su propósito de dar respuestas de manera global a las necesidades del bienestar íntimo del hombre. Así, a su ya conocida solución revolucionaria para el control eyaculatorio, MYHIXEL Control, se une este anillo innovador, que no solo promete mejorar la calidad de las erecciones, sino que también pretende revolucionar las experiencias íntimas gracias a su diseño y funcionalidad de vanguardia.

La compañía cerró una ampliación de capital en junio de 2023 a través de Sego Venture, la línea de Venture Capital del Grupo SegoFinance - compañía referente en inversión alternativa-. La ronda tuvo tal éxito entre la comunidad inversora de Sego Venture, que en tan solo 48 horas consiguió superar el 50% financiado, llegando a captar más de 400.000 €.

Sobre MYHIXEL

MYHIXEL es una marca líder en salud sexual masculina enfocada en ayudar a los hombres, y a sus parejas, a sentirse más satisfechos y felices con su vida sexual, creando productos, servicios y soluciones a través de la innovación, la ciencia y la tecnología. Sus productos se basan en investigaciones pioneras internacionales dirigidas por reconocidos profesionales de la sexología, la medicina y la innovación tecnológica.

Además, la compañía sevillana trabaja por romper todos los tabúes que rodean la sexualidad masculina, buscando normalizar el bienestar íntimo de los hombres.