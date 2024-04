El bufete especializado DABOGADOS permite conseguir la nulidad eclesiástica

Para quienes buscan vivir un segundo matrimonio en coherencia con su fe católica y tienen motivos suficientes para pedir la nulidad eclesiástica de las primeras nupcias, la asesoría con abogados especialistas en derecho canónico es la opción recomendable.

En el barrio de Salamanca, en Madrid, el despacho DABOGADOS, D. David Gómez González (socio-fundador) y D. ª María Tena Fernández (socia), ofrece sus servicios de asesoría y representación jurídica para este tipo de casos. El bufete cuenta con un equipo de juristas con gran experiencia en conseguir la nulidad eclesiástica y concretar para sus clientes la oportunidad de tener un nuevo comienzo de vida, bajo los principios de su fe.

Abogados expertos con conocimientos certificados El abogado D. David Gómez González, es reconocido como uno de los mejores profesionales del derecho canónico y eclesiástico del país. El letrado posee una amplia trayectoria en la tramitación de nulidades matrimoniales. Además, cuenta con la habilitación especial para ejercer ante los tribunales eclesiásticos españoles, dado que forma parte del elenco de abogados del Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Madrid.

Gómez González Abogados, concibe la nulidad matrimonial eclesiástica como un trayecto que los solicitantes eligen transitar en busca de paz y comprensión respecto a las diversas situaciones que han vivido. En este sentido, DABOGADOS ofrece conocimiento específico y único, confianza y serenidad durante el trámite, el cual no solamente es legal, sino también es espiritual. Aunque la sede del despacho se encuentra en el barrio Salamanca de Madrid, atienden casos en toda España.

La nulidad eclesiástica se basa en la afirmación de que el matrimonio no fue válido desde sus inicios, en consonancia con las leyes de la Iglesia Católica. Algunas de las causales para conseguir la nulidad eclesiástica pueden ser la incapacidad física, la incapacidad jurídica, comisión delictiva, pérdida de la razón, entre otras.

Desarrollo del proceso Para iniciar el proceso formal para conseguir la nulidad eclesiástica, los abogados harán una consulta detallada con el cliente para evaluar la viabilidad del caso. De ser así, el siguiente paso será presentar la petición ante el tribunal eclesiástico correspondiente con una descripción detallada de los hechos que conllevan solicitar la nulidad. La tercera etapa es la de instrucción, consiste en la recopilación de la evidencia (testimonios, documentos e incluso peritajes psicológicos). Al concluir esta fase, el solicitante debe esperar la sentencia que, en caso de ser afirmativa, declarará la nulidad del matrimonio. No obstante, hay casos en los que el dictamen puede ser apelado y extender el proceso hasta obtener una ratificación.

Una comprensión empática de la situación de los solicitantes y una gestión eficiente para conseguir la nulidad eclesiástica están garantizadas con los servicios de DABOGADOS. Este despacho está siempre dispuesto a apoyar a sus clientes a cerrar un capítulo de su vida, según con los preceptos de su fe, desde una visión comunitaria. La firma multidisciplinar también ofrece la atención de abogados especialistas en derecho civil, privado, bancario, penal y laboral.