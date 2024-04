Canal Sénior lanza la primera plataforma de entretenimiento para séniors en Smart TV

Los jóvenes son los más beneficiados para aprender nuevos conocimientos, habilidades y las nuevas tendencias en diferentes ámbitos en un mundo cada vez más acelerado y tecnológicamente avanzado.

Sin embargo, para los adultos resulta más difícil adaptarse a la tecnología y a los conceptos del sistema actual. En este contexto, Canal Sénior ha lanzado la primera aplicación Smart TV de su plataforma de aprendizaje y entretenimiento para séniors. Con ello, esta marca busca presentar un espacio accesible y amigable en el que los adultos mayores puedan aprender gradualmente, sin presión, y de forma amena y agradable.

La nueva aplicación Smart TV contiene todo el contenido de Canal Sénior Después de varios meses de desarrollo, Canal Sénior ha lanzado una nueva aplicación Smart TV que pretende facilitar la forma de acceso de adultos al contenido de su plataforma en los hogares. Antes, era necesario contar con un dispositivo móvil o un ordenador para poder entrar a disfrutar de la programación de Canal Sénior; sin embargo, ahora será más fácil y sencillo directamente desde la televisión.

Desde esta aplicación, los usuarios cuentan con múltiples opciones a través de un menú lateral en el que pueden acceder al perfil, los vídeos, cursos y al menú principal. También está disponible un buscador que ayuda a encontrar contenido específico dentro de la plataforma, filtrando así el material de interés. Asimismo, la aplicación cuenta con un apartado llamado “seguir viendo”, en el que se pueden localizar fácilmente los vídeos que no se han terminado de ver.

En cuanto a la organización de los vídeos, estos se encuentran agrupados en distintas categorías, basadas en las temáticas. En cada vídeo, el usuario tiene la posibilidad de darle me gusta o me encanta, e incluso añadirlo a “Mi lista” para encontrarlos más fácilmente y acceder a ellos cuando se quiera.

Aprender y entretenerse con el contenido de Canal Sénior La aplicación está disponible para televisiones Smart TV con Google Play, o a través de dispositivos como el Amazon Firestick o el Google Chromecast. Actualmente, presenta más de 1.900 vídeos de diferentes temas, a través de clases completas, cursos y “vídeo píldoras”. De esta manera, los adultos séniors pueden aprender con contenido de cultura, tecnología, emprendimiento sénior, bienestar y salud, infografías, etc.

Con su plataforma, Canal Sénior no solo pretende facilitar el aprendizaje de los adultos mayores con una herramienta sencilla y adaptada a su edad y capacidad de comprensión, sino también de entretenerles de una forma inteligente y provechosa. En este sentido, la plataforma presenta contenido de podcast, noticias y cientos de juegos para aprender disfrutando.

Cabe destacar que tanto la descarga de la aplicación tanto en dispositivos móviles o Smart TV, así como todo el contenido de la misma es completamente gratuito. Para acceder a ello, únicamente es necesario realizar un registro sencillo en el sitio web de Canal Sénior.