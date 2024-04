Theriva™ Biologics anuncia su presentación en la 27ª Reunión Anual de la Sociedad Americana de Terapia Celular y Génica

Esta reunión se podrá seguir tanto de forma presencial como de manera virtual Theriva™ Biologics (NYSE American: TOVX), una empresa diversificada en fase clínica que desarrolla terapias diseñadas para tratar el cáncer y enfermedades relacionadas en áreas de gran carencia, ha anunciado hoy la presentación de datos preclínicos que demuestran la posible sinergia entre el principal candidato a producto, el VCN-01 y el irinotecán liposomal en un xenoinjerto pancreático humano en ratón. Los datos se presentarán en un póster en la 27ª Reunión Anual de la Sociedad Americana de Terapia Celular y Génica (ASGCT), que se celebrará tanto de forma virtual como presencial en Baltimore del 7 al 11 de mayo de 2024.

"Esperamos presentar datos en la próxima reunión de la ASGCT que pongan aún más de relieve el potencial de nuestro adenovirus oncolítico de administración sistémica, el VCN-01, para combinarse sinérgicamente con una gama cada vez mayor de quimioterapias de tratamiento estándar para cánceres difíciles de tratar", afirma Steven A. Shallcross, consejero delegado de Theriva Biologics. "A través de VIRAGE, nuestro ensayo de fase 2b en curso, estamos evaluando el VCN-01 en combinación con gemcitabina/nab-paclitaxel para tratar el adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC) metastásico. Los efectos antitumorales mejorados observados en el modelo de xenoinjerto pancreático humano en ratón con el VCN-01 y el irinotecán liposomal proporcionan un soporte contundente para evaluar la combinación del VCN-01 con los regímenes adicionales de quimioterapia de primera línea para el cáncer de páncreas NALIRIFOX y FOLFIRINOX con el fin de proporcionar una cartera de combinaciones terapéuticas mejoradas destinadas a los pacientes con esta enfermedad mortal".

Detalles de la presentación en la ASGCT

Título: Eficacia antitumoral mejorada de la terapia combinada con el adenovirus oncolítico VCN-01 y el irinotecán liposomal en un xenoinjerto pancreático humano en ratón

Eficacia antitumoral mejorada de la terapia combinada con el adenovirus oncolítico VCN-01 y el irinotecán liposomal en un xenoinjerto pancreático humano en ratón Resumen: 1760

1760 Título de la sesión: Cáncer - Virus oncolíticos

Cáncer - Virus oncolíticos Autor que presenta la información: Dra. Sheila Connelly, vicepresidenta de investigación, Theriva Biologics, Inc.

Dra. Sheila Connelly, vicepresidenta de investigación, Theriva Biologics, Inc. Fecha y hora de la sesión de pósteres: viernes, 10 de mayo de 2024 a las 12:00 horas, hora del este (ET) Acerca de Theriva™ Biologics, Inc.

Theriva™ Biologics (NYSE American: TOVX), es una empresa diversificada de fase clínica que desarrolla terapias diseñadas para tratar el cáncer y enfermedades relacionadas en áreas de gran carencia. La Empresa ha estado desarrollando una nueva plataforma de adenovirus oncolíticos diseñada para la administración intravenosa, intravítrea y antitumoral con el fin de desencadenar la muerte de las células tumorales, mejorar el acceso de las terapias oncológicas coadministradas al tumor y promover una respuesta antitumoral sólida y sostenida por parte del sistema inmunitario del paciente. Los principales candidatos de la Empresa son: (1) VCN-01, un adenovirus oncolítico diseñado para replicarse de forma selectiva y agresiva dentro de las células tumorales, y para degradar la barrera del estroma tumoral que sirve de importante barrera física e inmunosupresora para el tratamiento del cáncer; (2) SYN-004 (ribaxamasa), diseñado para degradar ciertos antibióticos betalactámicos IV de uso común en el tracto gastrointestinal (GI) con el fin de evitar daños en el microbioma, limitando así el crecimiento excesivo de organismos patógenos como los ERV (enterococos resistentes a la vancomicina) y reduciendo la incidencia y gravedad de la enfermedad aguda de injerto contra huésped (aGVHD, por sus siglas en inglés) en receptores de trasplantes alogénicos de células hematopoyéticas (TACH); y (3) SYN-020, una formulación oral recombinante de la enzima fosfatasa alcalina intestinal (FAI) producida en condiciones cGMP (buenas prácticas comerciales actuales) y destinada a tratar tanto enfermedades GI locales como sistémicas. Para obtener más información, se puede consultar el sitio web de Theriva Biologics en www.therivabio.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. En algunos casos, las declaraciones prospectivas pueden identificarse por términos como «puede», «debería», «potencial», «continuar», «espera», «anticipa», «pretende», «planea», «cree», «estima» y expresiones similares, e incluyen declaraciones relativas a la sinergia potencial entre el candidato principal del producto, el VCN-01, y el irinotecán liposomal en un xenoinjerto pancreático humano en ratón y el potencial del adenovirus oncolítico de la Empresa, el VCN-01, administrado sistémicamente, para combinarse sinérgicamente con una gama cada vez mayor de quimioterapias de tratamiento estándar para cánceres difíciles de tratar. Los factores importantes que podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de las expectativas actuales incluyen, entre otros, la capacidad de generar datos clínicos que establezcan que el VCN-01 puede ampliar la gama de quimioterapias estándar para cánceres difíciles de tratar; que los productos candidatos de la Empresa y de VCN demuestren seguridad y eficacia, así como resultados coherentes con los anteriores; la capacidad de llevar a cabo los ensayos clínicos a tiempo y lograr los resultados y beneficios deseados; la capacidad de obtener la aprobación reglamentaria para la comercialización de los productos candidatos o de cumplir los requisitos reglamentarios en curso, las limitaciones reglamentarias relativas a la capacidad de la empresa y de VCN para promover o comercializar sus productos candidatos para las indicaciones específicas, la aceptación de los productos candidatos en el mercado y el éxito de la elaboración, la comercialización o la venta de los productos de la empresa y de VCN, los avances de los competidores que hagan que dichos productos queden obsoletos o no sean competitivos, la capacidad de la empresa y de VCN para mantener los acuerdos de licencia, el mantenimiento y crecimiento continuos del patrimonio de patentes de la empresa y de VCN, la reserva de efectivo y otros factores descritos en el informe anual de la empresa en el formulario 10-K para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 y en sus demás documentos presentados ante la SEC, incluidos los informes periódicos posteriores en los formularios 10-Q y los informes actuales en el formulario 8-K. La información contenida en este comunicado se proporciona únicamente a partir de la fecha del mismo, y Theriva Biologics no tiene la obligación de actualizar ninguna de las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado como consecuencia de disponer de nueva información, de acontecimientos futuros o de cualquier otra circunstancia, salvo que así lo exija la ley.