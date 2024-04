Las expertas en belleza de Omorovicza, Boutijour y Ambari explican qué es el 'collagen banking', la tendencia de belleza que ayuda a estar más joven

Se trata de una propuesta que aboga por potenciar los niveles de colágeno para reservarlo como si estuviera protegido en una caja fuerte del Banco Nacional de la Piel Hay un runrún en los ámbitos de la belleza y no es otro que el término Collagen Banking. Se trata de una tendencia que tiene pinta de que no va a ser en absoluto pasajera. Busca "conseguir que las reservas de colágeno de la piel se mantengan estables para evitar las cascadas de envejecimiento que hacen que se degrade y la piel pierda firmeza", comenta Mireia Fernández, directora técnica de Omorovicza. Es decir, se trata de prevenir antes de curar y de asegurar que el colágeno que se tiene se mantenga el mayor tiempo posible, ya sea porque se preserva o porque se ayuda a sintetizar nuevo colágeno.

Más fácil prevenir que curar

La propuesta del Collagen Banking, término que viene de resguardar las reservas de colágeno que se tiene, como si de un banco se tratara, aboga por la importancia de la prevención, porque los expertos suelen coincidir, siempre, en que es más fácil prevenir que curar. "Cuando ya presentamos signos de la edad, existen grandes cosméticos que pueden ayudar a revertirlos en mayor o menor medida, pero lo más eficaz, siempre, es prevenir. Es mejor optar por cuidar la piel antes de que revele los signos de la edad para que, directamente, nunca llegue a mostrarlos o esto se retrase lo máximo posible", comenta Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode.

Y es justo el Dr. Perricone, un reconocido dermatólogo estadounidense, el primero que indujo a teorías como la del Collagen Banking, defendiendo que "para retrasar el envejecimiento, se tiene que evitar los procesos inflamatorios que degradan el organismo y proteínas como el colágeno", alude Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD en referencia a las teorías de Nicholas Perricone. De este modo, "las rutinas de Skincare ya no se basarán tanto en tratar lo que va apareciendo, sino en evitar que vayan apareciendo preocupaciones que haya que revertir", añade González.

Proteger las reservas de colágeno

¿Cómo se mantienen estables las reservas de colágeno de la piel? Con un cuidado a tres niveles: "con la sinergia entre una alimentación adecuada y antiinflamatoria, la suplementación nutricional que permita tratar el organismo desde dentro hacia afuera, y con la correcta cosmética que ayude a cuidar la superficie, la dermis", comenta Elena de Teresa, farmacéutica y directora técnica de la firma de nutricosmética Advanced Nutrition Programme. Conviene que se haga, desde los veinticinco años, aproximadamente, "rutinas de Skincare que promuevan la síntesis de colágeno para que este nunca se desequilibre, lo que se consigue con ingredientes cosméticos regeneradores como la vitamina C, los retinoides, los péptidos o los hidroxiácidos", añade Estefanía Nieto, directora técnica de Medik8.

Junto a esos cuidados faciales o corporales, se debe acompañar todo de "una alimentación equilibrada y de la ingesta de nutricosméticos que permitan tratar desde dentro a aquellas capas de la piel más profundas a las que la cosmética no es capaz de llegar, con inductores del colágeno como la vitamina A, por ejemplo", añade la farmacéutica y directora técnica de Advanced Nutrition Programme Elena de Teresa.

¿Qué se nota si se apuesta por el Collagen Banking?

Si, desde joven, se apuesta por cuidar estos pilares, "tus niveles de colágeno no decaerán al ritmo al que suele producirse normalmente, con cascadas desde la veintena y, sobre todo, una vez pasada la menopausia", comenta Marta Agustí, directora técnica de Boutijour. "Si siempre se va al gimnasio, desde jóvenes, cuando se envejezca, seguramente, estemos más ágiles y tonificados. Con esto pasa lo mismo. Si tratas la piel para que no se degrade su colágeno, sus niveles se irán manteniendo más tiempo", sostiene Isabel Reverte, directora técnica de Ambari. "En esto, es fundamental usar SPF cada día, puesto que la radiación UV es una de las principales causas de declives de colágeno y de otras patologías asociadas a la piel", explica Natalia Abellán, directora técnica de Rosalique.

Es una inversión a largo plazo que motivará que, con el paso de los años, "la piel se mantenga firme más tiempo y tardemos más en ver los signos propios de la edad como son las arrugas, finas líneas o la hiperpigmentación", concluye Ana Yuste, asesora facial de Purenichelab.com.