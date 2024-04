Qeres Formación abre las ramas de enfermería y psicología

La sanidad es un pilar indispensable de la sociedad, y la formación de sus profesionales es fundamental para garantizar una atención excelente.

En este contexto nace Qeres Formación, una plataforma educativa que entiende la formación continua como una necesidad imperante y un derecho no solo de los profesionales sanitarios, sino de toda la sociedad.

Innovación y especialización al servicio de la salud Con la mirada puesta en el futuro, y con el objetivo de democratizar la formación sanitaria, Qeres Formación amplía su horizonte académico con programas especializados en enfermería y psicología. Estos cursos no son solo una respuesta a la demanda actual, sino una declaración de principios: la actualización constante es vital para el progreso médico y debe estar al alcance de todos. Los nuevos programas de Qeres Formación destacan por su rigor científico y su enfoque práctico. Desde psicología clínica hasta cuidados médico-quirúrgicos, cada curso es una oportunidad para que los sanitarios profundicen su conocimiento y mejoren su práctica diaria. Todos estos programas formativos cumplen con el objetivo de combatir la pseudociencia, el intrusismo profesional o cualquier otro factor que ponga en riesgo una atención médica adecuada para el paciente. Además, su cuerpo docente está compuesto por profesionales de reconocida trayectoria en áreas como medicina, fisioterapia, psicología, enfermería, etc. Esto les permite ofrecer una formación de excelencia, adaptada a las necesidades de los profesionales sanitarios y de sus pacientes.

¿Cuáles son las ventajas de actualizarse con los cursos de Qeres Formación? En la óptica de Qeres Formación, la capacitación continua y la actualización de conocimientos es un imperativo en el sector sanitario. Es por ello que sus programas ofrecen varios beneficios y facilidades, con el objetivo de proporcionar formación de calidad accesible para los profesionales de salud. Una de ellas es la versatilidad de su formato a distancia, el cual permite a los estudiantes romper las barreras geográficas u horarias, y capacitarse de acuerdo a su disponibilidad. Al mismo tiempo, esta modalidad incluye un diseño altamente interactivo en cada curso, que facilita el proceso de aprendizaje. Esta plataforma de formación online ofrece acceso a los contenidos del curso respectivo a cualquier hora del día, mientras que los usuarios tienen tutores a su disponibilidad, para ayudarlos en su proceso individual. Bajo la premisa de que "Mantenernos actualizados es nuestro deber; tener acceso a la información debería ser un derecho", Qeres Formación posibilita una formación accesible que permite fraccionar sus pagos mediante un trámite sencillo, rápido y sin papeleo, con un coste fijo en sus cuotas mensuales, lo que facilita significativamente el acceso a estas formaciones.