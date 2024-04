Schweppes recibe la primavera e inunda Samplia Callao con 'El Cítrico Perfecto’

'Naranja, Limón, o Citrus?' 'Qué sabores escogerías para acompañar una comida en una tarde de primavera'. Propuestas refrescantes y saludables de la mano de Schweppes que llenaron de color y sabor Samplia X Plaza de Callao, 1, y que prometen ser el aliado perfecto y zero, de las comidas y cenas más entrañables Con marzo llegó la primavera y para recibirla, la icónica Plaza del Callao de Madrid se convirtió en el escenario de una colaboración refrescante entre Schweppes y Samplia, con la campaña "El Cítrico Perfecto".

Los visitantes tuvieron la oportunidad de sumergirse en una experiencia sensorial única, probando la gama de productos cítricos de Schweppes. La iniciativa, celebrada en el corazón vibrante de Madrid, no solo deleitó los paladares, sino que también creó un espacio de conexión y disfrute para los consumidores, reforzando el compromiso de ambas marcas con innovaciones que capturan la esencia de la estación. Los más afortunados recibieron también una bolsa de tacos de Mission Wraps, complementando perfectamente la experiencia cítrica.

Con una participación excepcional, los asistentes descubrieron cómo un simple toque cítrico puede elevar cualquier plato, reafirmando el compromiso de Schweppes de enriquecer los momentos culinarios, y de acompañar las comidas en casa, con familia o amigos, que son patrimonio del país y que suelen ser además el momento perfecto para compartir en el hogar.

Como ya es habitual en cada una de las experiencias proporcionadas por Samplia, la colaboración con Schweppes para la campaña "El Cítrico Perfecto" fue un regalo para los sentidos, en un entorno que recordaba al salón de una fantástica y onírica casa de colores, pero con la particularidad de estar ubicada en el corazón de Madrid.

La experiencia no solo destacó por su ambiente único, sino también por invitar a los participantes a ser parte de una narrativa mayor sobre el disfrute consciente y el descubrimiento sensorial, reforzando el vínculo emocional entre los consumidores y las marcas a través de recuerdos inolvidables.

Con esta campaña, Samplia vuelve a demostrar la versatilidad de sus espacios y propuestas, llevando a otro nivel el marketing experiencial y creando sensaciones que estimulen la curiosidad de probar lo nuevo, y también de descubrir nuevas caras y productos de marcas tan reconocidas como la mismísima Schweppes, que desde hace muchos años ilumina con su mítico neón el cielo de Madrid, y que este mes de marzo ha inundado de sabor y frescura, gracias a su pop-up con Samplia, los adoquines más ilustres de la Plaza del Callao.

--------------------------------------

Samplia es una empresa líder en el campo del marketing promocional con expertise en la distribución inteligente de muestras a través de su app Samplia, que ya cuenta con una comunidad de más de 1.7 millones de consumidores dispuestos a probar, evaluar y opinar sobre los productos de sus clientes. Gracias a su innovadora plataforma y su amplia base de usuarios, se ha posicionado como la empresa número uno en el sector de Sampling Inteligente.

La empresa española tiene presencia en varios países de Europa y América. Entre los servicios que ofrece a las marcas se incluyen las Máquinas Samplia (que fueron las primeras máquinas de sampling del mundo), los exclusivos locales Samplia Experience para crear pop-up stores en ubicaciones premium y Experiencias de Marca 360, las cabeceras de góndola SampliaGO, en líneas de caja de los mejores Carrefour, Micro y Macro Eventos, Sampling especializado en retailers o Roadshows.

El objetivo de todas las campañas de Samplia siempre es realizar samplings medidos y digitalizados, conseguir más de 12 millones de impactos visuales al mes, obtener feedback del 85% de los probadores y presentarlos en estudios de mercado cuantitativos y aumentar significativamente las ventas y la recompra de los productos promocionados. Descubrir más sobre Samplia en www.samplia.com