"Una bañera de hojas secas"

Quizás sea porque tengo predilección por las bañeras, me parecen un elemento intrigante y está integrado en una novela no tan intrigante pero necesaria.



Como a otros lectores, también me llamó la atención el título y la portada.

Una bañera en la que lavar las ideas, el dolor, una vida pasada, el tormento, los fantasmas.

Una bañera en la que sumergirse y soñar.

Con una vida mejor.

Contexto

Su autora, Marta González Novo, relata de forma magistral la historia de Rebeca Agustí, dando voz a una mujer que sufre maltrato psicológico y a otras muchas mujeres que sufren lo mismo.

Sinopsis/Contexto

Rebeca nos va contando su experiencia personal , a modo de diario , sus vivencias junto al que fue su marido y formó lo que ella creyó un hogar.

Con un estilo poético que invita a perderse en ese relato tan personal, tan real.

“Una espuma de emociones que van saliendo a medida que Rebeca confirma sus sospechas”.

Desde un viaje premonitorio hasta los primeros síntomas de quién es el hombre con el que comparte su vida. Vas leyendo un recorrido emocional con ansias de descubrir el desenlace de una relación que parecía idilica.

Los demonios salen a la luz

Bien podrían darse la mano la protagonista de esta novela con la protagonista de El demonio de la luz, novela sin publicar de Tania Serrulla Aguilar; también víctima de violencia de genero contado a modo de diario personal pero con un enfoque más criminal , de novela negra, plagada de personajes y tres mujeres unidas por una investigación.

He encontrado muchas similitudes, tanto en estructura narrativa como en las propias vivencias de la protagonista y en el propio relato. Me emociona pensar que ambas hemos tenido la misma fuente de inspiración, las mismas referencias.

La emotividad está presente hasta en las lágrimas de Rebeca y en esa última parte de la novela en la que cuenta su resurgir de la oscuridad, del infierno.



Una novela arriesgada, conmovedora, apasionante.

Que ofrece una enseñanza no sólo en cuanto a temática , en cuanto al contexto de violencia de genero sino en cuanto a conceptos que sirven de referencia lingüística de diferentes acepciones, significados para la vida.

Valoración personal.

Sencillamente, me ha encantado; he disfrutado con cada capítulo, cada manera de expresar de Marta en la voz de Rebeca.

Me habéis a permitir que, a modo de moraleja, haga un alegato sobre mi percepción de esta historia, rescatando una parte de un poema que quedó finalista en mi época universitaria dedicado a la mujer y que me resulta muy apropiado para cerrar este post.

Eres más fuerte de lo que crees. Solo tienes que descubrirlo.

La vida te pone en el camino las pistas y señales para que lo descubras, lleva su tiempo, trabajo interior pero lo harás.

Puedes ser lo que te dé la gana de ser.

Utiliza una forma de expresión que se identifique contigo , un cuaderno , el arte en pintura , la danza, aquella disciplina en la que te sientas libre.

Puntuación: 4/5

Quizás me ha faltado un toque criminal pero eso es una cuestión personal.