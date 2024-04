Los gimnasios VivaGym abren 363 días al año desde las 6 de la mañana

El horario de apertura es una de las mayores dificultades de los usuarios de gimnasios.

Muchos establecimientos de este tipo abren sus puertas demasiado tarde para quienes deben cumplir una jornada laboral o atender deberes en la casa o escuela, este problema que no ha pasado desapercibido para la cadena VivaGym.

Esta es una red de gimnasios ubicada en 63 sedes de 14 localidades en todo el territorio nacional, que sirve dentro del sector low cost. Desde que comenzaron a operar han marcado la diferencia al no exigir condiciones de permanencia, ofrecer muchas actividades dirigidas y un amplio horario.

Activos desde las 6:00 de la mañana Una de las premisas del servicio de VivaGym es la flexibilidad. Han configurado un modelo de servicio pensado en sus clientes, en hacerles la vida lo más cómoda posible. Procuran que asistir a un gimnasio no se convierta en una actividad que genere traumas en la rutina o la economía de las personas. Es por ello que siempre hay una sede cercana al lugar de trabajo o de vivienda.

Otra facilidad que aporta la cadena es que no contempla penalización alguna a los usuarios por el tema de la permanencia. La gente puede inscribirse y dejar de ir en el momento que lo desee, sin el temor de que le vaya a costar más. La flexibilidad también se expresa en tarifas de suscripción sumamente competitivas, aunque sus instalaciones cuentan con los equipos más modernos.

Una de las mejores ventajas para los usuarios es que estos gimnasios tienen un horario de apertura a las 6:00 de la mañana. Es decir, que antes de comenzar la jornada diaria las personas pueden acceder a sus zonas de entrenamiento o a las salas de actividades dirigidas.

Abiertos 363 días al año La amplitud en la atención para los usuarios también se observa en la posibilidad de ir casi cualquier día del año. Además del un horario de apertura desde las 6:00 am, estos gimnasios permanecen abiertos 363 días al año. Gracias a ello es sencillo planear el entrenamiento, incluso hasta los fines de semana o los días feriados.

Algo muy importante es que todos los servicios están disponibles, cuando una sede de VivaGym abre sus puertas. Las zonas de entrenamiento Cardio, Fuerza, Peso Libre, HIIT BOX, T.O.S/ Funcional, Cycling y actividades dirigidas. Entre estas últimas las personas tienen la posibilidad de seleccionar el horario más conveniente para sus rutinas de cardio, ciclo, tonificación, coreografía, cuerpo y mente.

Los representantes de la cadena sostienen que han diseñado un tipo de gimnasio en el que las personas pueden sentirse como en su propia casa. Es decir, llegar a la hora o el día que lo deseen al club más cercano y seleccionar la clase que más empatice con ellos. VivaGym considera que todo es crucial para mantener el entusiasmo y la voluntad en las personas. Inculcarles el hábito del ejercicio físico y una vida más saludable.