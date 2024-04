​Del gobierno impecable al fracasado

Sánchez, que está a todas con su patología alérgica a Madrid y a Ayuso, enfatiza una y otra vez que “llegamos al Gobierno para acabar con la corrupción”. Pues evidentemente ha fracasado.



A falta de corrientes internas, siempre que los socialistas tienen alguna crisis se aprecian diferencias que, dentro de la uniformidad que Sánchez impone, muestran formas distintas, aunque el fondo, ese que consiste en no perder el sillón, sea siempre el mismo.

Socialistas tipo Alegría y Bolaños que son los “pata negra” del insulto y de la supuesta rotundidad y de la puesta en marcha de los habituales argumentos, expuestos con más o menos rabia. Esta vez ha tocado el asco y la indignación.

Otros van por la vía del despiste y con cara de “idos”, con lo que se ahorran los razonamientos Es el caso de Cerdán, que incluso da pena a Ábalos que hace causa común con el “presentador” de Koldo.

Están los que no quieren saber nada pero tienen que mantener el tipo y la fachenda del personaje, y van y vienen sin saber de dónde vienen ni a dónde van. Tal es Puente que va sin solución de continuidad del macarrismo al macartismo, aunque no tenga ni idea de quien fue McCarthy.

Los más, en el Gobierno y en Ferraz, hacen como que pasaban por allí y mientras, escudados en el ruido, hacen su labor de cargarse la familia o los museos madrileños. son la mayoría, representada por los Cuerpo, los Bustinduy y hasta los Escrivá.

Los que se sitúan por encima del bien y del mal y, como saben “lo que yo haría”, pontifican desde la poltrona forrada con los papeles de los ERE de Andalucía, como Montero.