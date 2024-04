Desenterrando muertos

Con fecha 25-08-2018, envié el escrito y en este quiero indicar, como cualquiera lo puede ver, que la situación ha empeorado sensiblemente; veo que el presidente de España visita los trabajos que se están realizando para identificar los cadáveres. Por otro lado, están los separatistas catalanes. La gobernanza global, cada vez está más cerca de obtener su propósito, desunir España para apoderarse de ella. Pero no lo van a conseguir, porque España tiene que volver a ser la luz y el ejemplo para muchas naciones. Sigue el escrito anterior:

"Veo en la TV cómo desentierran cadáveres de una tumba colectiva. Un anciano, creo que de 80 años, anda buscando el cadáver de su padre muerto hace 80 años, ¿hasta ahora no se preocupó de buscar el cadáver? El gobierno del Sr. Zapatero, que creo que se puede calificar entre los más maléficos de la historia de España, con la ley de la Memoria Histórica, comenzó a desunir a los españoles, que ya se habían olvidado de la guerra. Tan maléfico era, que promulgó unas leyes aberrantes sin apenas oposición. En las elecciones generales siguientes, los españoles, hartos de tanta inmoralidad, votaron al PP que ganó con la mayoría absoluta. Este partido no modificó ninguna ley y la situación general, en lugar de mejorar, empeoró; los votantes que había tenido, en su mayoría le abandonaron defraudados y quedó el camino expedito para que el próximo gobierno, que es el que tenemos ahora, completara la desunión de los españoles, que en el corto plazo que llevan gobernando, ya ha dado muestras de su beligerancia. ¿Qué futuro nos espera? ¿Cómo es posible que España, una nación católica desde hace muchos siglos, tierra de María, reserva espiritual de Occidente, madre de muchas naciones a las que llevó la religión cristiana y la civilización, se encuentre en esta situación?"