Frente a los momentos convulsos que vivimos en nuestro mundo, ante la sin razón, odio, arrogancia, avaricia de esta sociedad, que se dirige e influencia por lo que manden, de forma machacona y abusiva todos los medios, ¿cómo contrarrestar y elegir de forma razonada lo mejor para cada persona, para cada ciudadano?



Leyendo hace unos días un texto, decía:

El peor error del hombre, es no pensar por sí mismo, no cuestionar lo que los medios de difusión especulan sobre un tema y aceptan que toda información proveniente de televisión o redes sociales es una verdad absoluta.

Es imperativo hacer preguntas, cuestionar lo que se nos dice en los medios de comunicación y por lo menos buscar una opinión externa para contrastar las ideas y llegar a una conclusión.

Efectivamente, consentimos que otros piensen por nosotros. Debemos siempre buscar la verdad, pensar por uno mismo. No permitamos ser un instrumento político de aquellos que ostentan el poder.

Jamás olvido, ni debemos olvidar, esa frase que se ha quedado grabada en las mentes y en los corazones de tantos millones de personas, que decía: "La verdad os hará libres",efectivamente busquemos siempre la verdad y encontraremos la libertad.

Por favor, leamos, debatamos, busquemos, preguntemos, observemos, pero no permitamos nunca, que nadie piense por nosotros.