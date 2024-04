Tú no existes

Dice Juan 15; 5: “Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer”. Todo el mundo habla desde donde cree estar aunque solo Dios tiene existencia en sí mismo. El problema es que hablar es muy fácil otra cosa, es decir. Y estar no es algo tan sencillo como parece porque dependemos del ser, de la vid. Para decir algo, ese algo ha de estar en consonancia con la verdad, de otro modo es afasia. Y para estar es indispensable conectarse con el ser, lo otro es ausencia. Luego, uno solo existe cuando la verdad y el ser coinciden. Todo lo cual quiere decir que el ser humano tiene una existencia dependiente. Quiere decirse que salimos de Egipto (de la esclavitud), pero en el camino por el desierto hacia Israel (libertad), por miedo volvemos una y otra vez a la relativa seguridad de las verdades impuestas por la sociedad (inconsciencia). Dice también la Biblia que no sabemos lo que nos conviene. De donde es fácil deducir que: si hablamos desde la ignorancia, lo más probable es que pidamos lo que no nos conviene y esto nos lleva a obtener lo que no queremos. Según la Wiquipedia, existir es: tener una cosa ser real y verdadera en sí misma. El ser es: esencia y naturaleza. Y esencia es: conjunto de características necesarias e imprescindibles para que algo o alguien sea lo que es. De lo cual se deduce que si no sabemos quiénes somos, es muy arriesgado afirmar que existimos…