BCSM anuncia la convocatoria de su prestigioso Máster en Consultoría de Negocio para la edición septiembre 2024

BCSM Business Consulting School Of Management, líder en formación de consultores, lanza su Máster en Consultoría de Negocio para septiembre de 2024. Con 12 años forjando líderes del sector, el programa invita a aspirantes a unirse a su exclusivo círculo de excelencia y liderazgo en consultoría. Inscripciones abiertas para quienes deseen marcar la diferencia en el mundo de la consultoría El Máster en Consultoría de Negocio se distingue por su metodología única, que combina un riguroso entrenamiento intensivo de cinco meses en Madrid, con una fase de aplicación práctica en firmas multinacionales. Este enfoque garantiza que los egresados no solo adquieran conocimientos teóricos, sino también una valiosa experiencia equivalente a los primeros años de trabajo en el sector, acelerando su progreso profesional.



La BCSM Business Consulting School Of Management se enorgullece de equipar a sus estudiantes con las herramientas más avanzadas y demandadas en el mercado, incluyendo Excel, PowerBI, QlikSense, Access, SQL, Python, así como conocimientos en Big Data y Machine Learning. Este enfoque asegura que los egresados del Máster en Consultoría de Negocio estén preparados para enfrentar los desafíos tecnológicos y analíticos del sector.



Este máster se distingue por su enfoque práctico, permitiendo a los estudiantes trabajar en proyectos reales, lo que les proporciona una experiencia equivalente a los primeros años de trabajo en el ámbito de la consultoría. Con más de 1200 alumnos ya formados y un impresionante índice de inserción laboral del 100%, el máster se consolida como una puerta de entrada segura al mundo profesional.

Además, la BCSM pone un énfasis especial en el desarrollo del personal branding y las habilidades blandas (soft skills), componentes esenciales para el éxito en el ámbito profesional y personal.

La facultad de la escuela de consultores está compuesta por profesionales de alto nivel, incluyendo socios, directores y gerentes de las principales consultoras, quienes ofrecen una formación práctica, intensiva y personalizada, complementada con coaching a lo largo del programa.

Para más información sobre el proceso de admisión al Máster en Consultoría de Negocio, se puede entrar en https://bcsm.es/ o contactar con el departamento de admisiones.

