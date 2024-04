Puraenvidia celebra 14 años de éxito en marketing digital

Puraenvidia, la agencia de marketing digital, celebra su 14º aniversario, destacando en el sector por su enfoque creativo y orientado a la conversión.

Con una trayectoria marcada por la innovación, esta compañía malagueña ha brillado al combinar sus servicios de marketing integral con un equipo hiperespecializado.

Los pilares de su crecimiento: estrategia y visión Habacuc Rodríguez, CEO de Puraenvidia, refleja esta filosofía en sus palabras: "El crecimiento de Puraenvidia ha sido el resultado de una estrategia deliberada y una visión clara. Desde el principio, entendimos la importancia de elegir a nuestros clientes tanto como ellos nos eligen a nosotros. Esta selección cuidadosa, basada en la madurez y tracción de nuestra propia empresa, nos ha permitido trabajar con compañías que no solo buscan nuestros servicios, sino que comparten nuestros valores y visión."

Solo en el último año, la agencia experimentó un notable crecimiento, incrementando su plantilla un 20 % y su facturación en un 30 %. La expansión se evidencia en la apertura de nuevas sedes en Málaga y Madrid, además de la reciente oficina central en la milla de Marbella. Así mismo, Puraenvidia ha sido reconocida por campañas exitosas, obteniendo premios nacionales e internacionales en categorías como mejor spot publicitario o campaña estratégica global.

Además, el lanzamiento del nuevo servicio de CRO (Optimización de la Tasa de Conversión) y la organización del evento CONVERSION WEEK son ejemplos de su compromiso con la excelencia y la innovación en marketing digital. Puraenvidia destaca no solo por mejorar la eficiencia operativa de sus clientes, sino también por impulsar su crecimiento y adaptación en un entorno digital competitivo, adoptando un enfoque centrado en el negocio. Estos servicios son parte de una amplia gama que incluye desde outsourcing de marketing hasta desarrollo web, branding, SEO, paid media, creatividad o social media marketing, entre otros.

Una cultura empresarial sólida Habacuc también destaca el enfoque de la empresa hacia su equipo: “Somos una agencia empleadocéntrica. Creemos firmemente que el bienestar y la formación continua de nuestro equipo no solo es fundamental para mantener un ambiente de trabajo positivo, sino que también es un pilar clave para ofrecer servicios de la más alta calidad a nuestros clientes. Invertir en la cultura empresarial y en el desarrollo de nuestros empleados ha sido una decisión estratégica que ha rendido frutos tanto en términos de satisfacción laboral como de resultados para nuestros clientes”.

Así, Puraenvidia se ha consolidado como una agencia de marketing destacada y un socio clave en la transformación digital y el crecimiento empresarial, enfocándose en potenciar negocios y aumentar las métricas de sus clientes. Con 14 años a la vanguardia del marketing digital, ha demostrado que una estrategia cuidadosamente elaborada, una cultura empresarial sólida y un enfoque centrado tanto en el cliente como en el empleado, son esenciales para el éxito en un entorno digital en constante evolución.