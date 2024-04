Consorcio Europeo de Avales sobre el almacenamiento de energía renovable

El almacenamiento de energía renovable es un pilar fundamental y necesario para la Transición Energética y la descarbonización del sistema eléctrico. Además, facilita la distribución de energía renovable en picos de mucha demanda.

El almacenamiento de energía consiste mantener guardada la energía generada para poder liberarla cuando se produzca una demanda del mercado. Es decir, consiste en almacenar la energía renovable sobrante para poder suministrarla cuando se requiera en momentos de poca producción.

En cuanto a las renovables, años atrás, esta idea de almacenar la energía sobrante era complicada y muy costosa. Pero, poco a poco, se han estudiado sistemas que ayudan a no tener que generar energía al mismo tiempo que la demanda eléctrica.

De este modo, se pretende que las fuentes de energías renovables aumenten su competitividad en el mercado eléctrico español. Hay que tener en cuenta también, que el almacenamiento de energía supone una partida importante en las ayudas al autoconsumo aprobadas por el Gobierno.

Se puede ver su importancia en el último concurso de capacidad de acceso a nudos, donde se conceden más puntos a proyectos que contemplen el almacenamiento de energía.

Para Emilio Vargas, CEO de Consorcio Europeo de Avales, “las baterías son uno de los pilares y principales desafíos de la transición energética. Esperemos el despliegue normativo del almacenamiento este año dando así un marco regulatorio”.

Desde Consorcio Europeo de Avales, broker líder en España y Portugal en avales para baterías, se obtienen amplias líneas de avales para desarrolladores, ingenierías, fondos de inversión, etc. que se desarrollan siendo ágiles y aportando su experiencia en dichos proyectos de almacenamiento.

Principales sistemas de almacenamiento de energía Como es lógico, no se puede controlar al sol ni al viento y aunque es por la noche cuando baja la producción -y también la demanda-, poder utilizar cada megavatio verde generado significa un mayor impacto en el mercado eléctrico de las renovables, capaces de verter una gran cantidad de energía y en picos de demanda. Para ello se utilizan y se siguen desarrollando nuevos sistemas de almacenamiento de energía. Los principales son: baterías de litio, bombeo hidráulico, aire comprimido, hidrógeno, termosolar con almacenamiento de sales fundidas

Estrategia de almacenamiento energético español Para cumplir con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) el MITECO aprobó la Estrategia de Almacenamiento que contempla disponer de una capacidad de almacenamiento en 2030 de 20GW y 30GW en 2050.

De este modo, se daría un impulso al crecimiento de las renovables y su mayor incursión en el mercado eléctrico, objetivo clave para la transición energética.

La incursión de los sistemas de almacenamiento energético en el mercado, garantizarán seguridad, sostenibilidad y economía al sector. Por ello, la investigación y desarrollo en I+D+I es continuo. Además, promueven la generación de nuevos modelos de negocios y oportunidades para consumidores y productores de energía.