Ingenieros Corretajes, la solución para encontrar la propiedad soñada

Cada día son más las propiedades destacadas que se venden o se alquilan. El año 2024 se ha convertido para muchos en el que está ofreciendo la mejor oportunidad para comprar el inmueble que los clientes han soñado.

El exceso de oferta ha llegado a un punto en el que incluso el gobierno ha ofrecido comprar algunos departamentos para reactivar el sector. Según los expertos de Ingenieros Corretajes, lo que significa crisis para algunos representa excelentes negocios para otros. Solo es necesario saber dónde ubicarlos para aprovecharlos al adquirir una propiedad.

La experiencia y el conocimiento son esenciales Hallar las propiedades destacadas dentro de un mercado con abundante oferta no siempre es una tarea sencilla. Los expertos de Ingenieros Corretajes aseveran que es esencial conocer bien el mercado, la legislación inmobiliaria y las formas de negociación. De esta manera, se evita caer en ofertas engañosas que impiden aprovechar las mejores oportunidades existentes.

Esas oportunidades parecen ser más abundantes este 2024 por varias razones. Los expertos hablan de las altas tasas de interés que todavía persisten en el mercado o de las restricciones para el otorgamiento de financiamiento hipotecario. A pesar de estos factores, en Ingenieros Corretajes, aseveran que existen otros que abren posibilidades interesantes.

Por ejemplo, la abundancia de oferta ha presionado a la baja los precios de propiedades destacadas generando oportunidades interesantes. Este fenómeno es especialmente notorio en el mercado secundario donde se ha acumulado un importante stock de inmuebles de todo tipo, especialmente casas o departamentos. Muchas de esas ofertas se pueden encontrar en el sitio web de Ingenieros Corretajes.

Adquirir propiedades destacadas con la mejor asesoría Ingenieros Corretajes es una empresa que nació en la ciudad chilena de Los Ángeles por iniciativa de dos profesionales. Dedicada a la compraventa de inmuebles, se ha centrado en un modelo de servicio caracterizado por su personalización, transparencia, soporte técnico y calidad profesional. Para ellos, es fundamental la relación cercana con los clientes para proveer un servicio integral.

Como aliados clave para adquirir propiedades destacadas a los mejores precios, los ejecutivos de esta empresa se mantienen actualizados con el mercado. No solo están informados con lo que ocurre actualmente, sino con lo que pudiera ocurrir en el futuro cercano. Advierten que los buenos precios en los inmuebles no se mantendrán durante mucho tiempo.

Sostienen que, por un lado, se prevé que las tasas de interés comiencen a bajar paulatinamente en la medida que se vaya estabilizando la inflación. Esto presionará la demanda de inmuebles que, a su vez, impulsará sus precios. Otro factor a considerar es el incremento en los precios de los materiales de construcción. Los especialistas calculan un 15 % en los próximos 3 años, aumentando en consecuencia el valor de las propiedades nuevas.