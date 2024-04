El genio de la lámpara. 'Si te das cuenta de que tienes lo suficiente, entonces eres realmente rico'

El genio de la lámpara, que acaba de ser liberado por un pescador, le dice:

-"Ey, pringao, pide tres deseos, es tu recompensa por haberme liberado ¿Qué quieres en primer lugar?"

El pescador, sorprendido, se lo piensa un poco y dice:

- "Vale, quisiera ser lo bastante inteligente para elegir muy bien los otros dos deseos".

- "Hecho" -respondió el genio-. "Ya lo tienes".

- "Dime, ¿qué deseas, ahora, en segundo y tercer lugar?"

El pescador se lo piensa unos instantes y dice:

- "No necesito nada más. Gracias".

¡Moraleja brutal!

Y es que cuando uno se da cuenta de que tiene lo suficiente, entonces es realmente rico.

Mucha gente cree que es pobre porque no tiene un cochazo o un chaletazo, o porque no se puede permitir vacaciones.

Pero no son pobres, en realidad son ricos, aunque no lo reconozcan,

En todo caso, son pobres de mentalidad (algo que se puede cambiar).

Ser rico no va de tener cosas, es poder tomar decisiones,

En el momento que uno puede elegir qué comer, ya eres rico.

En el momento que uno tiene salud, ya eres rico.

En el momento que uno es querido, ya eres rico.

En el momento que uno avanza hacia sus sueños, ya eres rico.

