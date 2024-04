El hipospadias es una malformación congénita en la que la abertura de la uretra del hombre está en la parte inferior del pene y no en su extremo, como debería ser.

En este sentido, la uretra no se forma de manera adecuada, por lo que la patología ocasiona múltiples problemas y debe corregirse con cirugía de forma precoz en la infancia.

Ante este padecimiento, es necesario acudir con un especialista en urología pediátrica, como el Dr. Daniel Cabezalí, quien cuenta con amplia experiencia en dichas cirugías.

Dr. Daniel Cabezalí y la cirugía de hipospadias La hipospadias es una condición en la que el orificio urinario no se encuentra en la punta del glande, sino en algún lugar entre esta área y el perineo. La severidad de la anomalía está determinada por la ubicación específica del orificio: si está más cercano al extremo del glande, es considerada menos grave, mientras que si está más cercano a la base del pene, se considera más grave. Pero existen otros condicionantes que afectan en la gravedad de la patología, como la incurvación peneana asociada.

Debido a la configuración anormal del pene y la uretra, los niños con hipospadias presentan problemas para orinar, y para reproducirse a futuro si no se corrige esta patología, que resulta notoriamente visible.

El aspecto visual es importante tenerlo en cuenta en el momento de resolver quirúrgicamente esta patología, ya que la apariencia influirá significativamente en la autoestima de los pacientes y puede dificultar las relaciones sexuales. El Dr. Daniel Cabezalí se especializa en las cirugías de hipospadias, cuyo objetivo no solo es corregir el problema funcional sino también el estético.

Es importante destacar que generalmente esta es una intervención que se realiza en niños a partir de los dos años de edad. En algunos casos, puede ser necesario administrar una estimulación hormonal antes de la cirugía para facilitar el procedimiento.

¿Por qué acudir a la consulta del Dr. Daniel Cabezalí? Durante más de 10 años, el Dr. Daniel Cabezalí se ha dedicado a tratar patologías infantiles como el hipospadias. Además de esto, se mantiene en continua formación sobre estas enfermedades y los avances quirúrgicos para corregirlas, por lo que resulta una gran opción en el momento de tener que acudir a un especialista para tratar este problema congénito.

Asimismo, el Dr. Daniel Cabezalí se caracteriza por ofrecer un trato cercano a sus pacientes, a quienes les explica de forma detallada la información que desean conocer sobre los procedimientos a realizar, algo que agradecen tanto padres como niños. En la página web del doctor, se pueden ver diversos testimonios como el de una madre que comentó lo siguiente: "Excelente doctor. Ha operado a mi hijo de hipospadias y todo fenomenal".

En resumen, el Dr. Daniel Cabezalí se presenta como una alternativa calificada en España para tratar el hipospadias y otras malformaciones tanto urinarias como genitales.