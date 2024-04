Led One Connected de Erum Vial: La luz de emergencia conectada que será obligatoria

Una de las características destacadas de la luz de emergencia LED ONE CONNECTED es su conectividad avanzada con la plataforma DGT 3.0 ERUM VIAL recuerda los beneficios de usar las luces de emergencia conectadas LEDONE, las innovadoras señales de emergencia que redefinen los estándares de seguridad vial y de sostenibilidad ambiental, al estar fabricadas con plástico reciclado.

Las balizas V16, que ya están disponibles para su adquisición, no solo protegen a los conductores en situaciones de emergencia, sino que también cumplen con la normativa que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, convirtiéndola, al pasar a ser un elemento de uso obligatorio en España, en una inversión esencial para todos los conductores.

La DGT recomienda el uso de la Luz de Emergencia Conectada

Desde el 1 de julio de 2021, la Dirección General de Tráfico incorporó una nueva opción de señalización en caso de emergencia en las carreteras españolas: las luces de emergencia conectadas, también conocidas como balizas V16. Hoy en día, se trata de una alternativa recomendada por la DGT y supone para los conductores una herramienta más segura que los tradicionales triángulos de emergencia, evitando el riesgo de atropello.

De momento, los conductores todavía pueden elegir entre usar los triángulos de emergencia en caso de accidente o decantarse por una luz de emergencia conectada, pero a partir del 1 de enero del 2026 y de acuerdo con la nueva normativa, no estará permitido el uso de triángulos de preseñalización de peligro y serán obligatorias las luces de emergencia conectadas.

Estas señales son dispositivos luminosos de emergencia que hacen visible, hasta una distancia de 1000 metros, a un vehículo detenido en la carretera como consecuencia de una avería, accidente o incidencia. Nacen con el objetivo de mejorar la seguridad vial y salvar vidas, tras detectarse los alarmantes datos de atropellos en vías interurbanas por el uso de los triángulos.

La Led One está homologada y es más respetuosa con el medio ambiente

La línea de productos LED ONE CONNECTED de Erum Vial, además de cumplir con todos los requisitos de la normativa, garantiza la máxima seguridad y cumplimiento para los conductores y es más sostenible al estar fabricada con materiales reciclados, de hecho, el 80% del plástico empleado para su fabricación es reciclado.

La Led One Connected está diseñada bajo parámetros de ecodiseño para favorecer su reciclabilidad, convirtiéndose en un compromiso sólido con la eco-innovación y la responsabilidad ambiental.

De modo que con un diseño cuidadosamente elaborado y fabricadas íntegramente en España, esta luz ofrece a los conductores una solución integral que favorece su seguridad en la carretera y que contribuye activamente a la preservación del medio ambiente.

Otra de las características destacadas de la luz de emergencia LED ONE CONNECTED es su conectividad avanzada. Integrada con la plataforma DGT 3.0, esta luz de emergencia permite una comunicación eficiente y totalmente anónima, con otros vehículos, mejorando así la capacidad de respuesta en situaciones críticas.

La DGT anima a los conductores a no esperar hasta 2026 para cumplir con las normativas obligatorias, ya que la adquisición de estas luces de emergencia mejorará la seguridad en carretera.